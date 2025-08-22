Ejidatarios de San Baltazar rechazan invadir La Margarita; “el Tribunal Agrario nos dio la posesión de 1.8 has en 2020”, refieren

Ejidatarios de la junta auxiliar de San Baltazar Campeche rechazaron que invadan alrededor de dos hectáreas de la Unidad Habitacional La Margarita, así como que sostengan un litigio con el Infonavit por este predio, pues aseguraron que cuentan con la posesión legal del mismo.

Los labriegos desmintieron al secretario General de Gobierno, Francisco Rodríguez Álvarez, al asegurar que no tienen ningún juicio en marcha por los terrenos en cuestión, por el contrario, le solicitaron que no se amedrente a quienes llevan a cabo construcciones de viviendas en la zona, pues dijeron que son tierras ejidales en la que el municipio no tiene injerencia.

El pasado martes, vecinos de La Margarita ofrecieron una rueda de prensa en la que acusaron a ejidatarios de San Baltazar de invadir aproximadamente 25 mil metros cuadrados que se encuentran en un área conocida como “Manzana 36”, localizada sobre la avenida Las Torres, entre Nezahualcóyotl y río Alseseca, pues refirieron que construyen inmuebles en terrenos que pertenecen a la unidad habitacional.

Lee: Vecinos denuncian invasión de áreas verdes en La Margarita por supuestos comuneros de San Baltazar Campeche

Los colonos argumentaron que el fideicomiso que en la década de los setenta se creó para dar paso a la construcción del multifamiliar, abarcaba la “Manzana 36” para que se le diera un uso de área verde, por lo que desde esa fecha era ocupado para que vecinos fueran a correr e incluso había canchas deportivas.

Los vecinos señalaron que el mapa original de La Margarita contempla como parte de la unidad habitacional el área en disputa, por lo que refirieron que esta es propiedad de los colonos al ser ellos quienes hace 30 años pagaron por los terrenos para construir sus casas, por lo que exigieron al ayuntamiento frenar las obras.

Al fijar una postura sobre el caso, el secretario General de Gobierno señaló el miércoles en una conferencia de prensa en la que estuvo presente el alcalde José Chedraui Budib, que el área en cuestión era parte de un litigio entre el Infonavit –que dio paso a la construcción de La Margarita– y los ejidatarios de San Baltazar Campeche.

Al ahondar en el tema, el funcionario municipal señaló que la Comuna estaba en espera de la resolución judicial del juicio, sin embargo, dijo que las labores de construcción habían sido clausuradas en por lo menos tres ocasiones al no tener permisos, y que incluso cinco trabajadores habían sido presentados ante un juez cívico por no respetar las clausuras.

En respuesta, los colonos de la unidad habitacional pusieron en duda que el litigio exista, pues explicaron que el Infonavit dejó de ser dueño de la unidad habitacional desde 2000, por lo que ya no tendría facultades para reclamar ninguna extensión.

Te puede interesar: Paracaidistas invaden y levantan 15 casas en áreas verdes de La Margarita

Los predios en disputa no pertenecen a La Margarita, afirman

Integrantes del Comisariado Ejidal de San Baltazar Campeche otorgaron a La Jornada de Oriente una entrevista en la que señalaron que no tienen en marcha ningún litigio por la zona. David García Florentino, presidente de esta instancia, señaló que en octubre de 2020, el Tribunal Agrario les dio la posesión de 18 mil 530 metros que forman parte de la “Manzana 36” tras un juicio que emprendieron para que en los predios no se construyera un supermercado de la cadena Walmart.

Explicó que el Tribunal les dio a los ejidatarios la posesión del predio después de que verificó que este no pertenece a las 100 hectáreas que conforman la Unidad Habitacional, de lo cual mostró un documento.

Cuando los labriegos tomaron posesión del lugar, procedieron a colocar una malla, hecho del que no se quejaron vecinos de La Margarita, por lo que cuestionaron que hayan protestado cuando vieron que se realizaban construcciones en la zona.

Una vez que el Tribunal les otorgó la posesión, los ejidatarios procedieron a realizar una asamblea en la que acordaron lotificar la zona entre 80 personas, quienes tienen libre albedrío para hacer lo que deseen con los terrenos, por lo que algunos de ellos procedieron a la construcción de sus viviendas.

Indicó que, al tratarse de un ejido, el ayuntamiento no tiene injerencia en este, por lo que no tienen por qué solicitar un permiso de construcción, motivo por el que pidieron a la Comuna que no amedrente a quienes edifican en la zona.

Los ejidatarios señalaron que las disputas por áreas en la zona, entre los colonos de La Margarita y habitantes de otras zonas aledañas, ya son añejos, por lo que pidieron a las autoridades fingir como mediadoras y no provocar enfrentamientos entre los vecinos.

Consulta: Piden colonos a Armenta retire a la “28 de Octubre” de La Margarita