Acuden ejidatarios de Puebla a la Cámara de Diputados; piden liberar a activistas de Coyomeapan y frenar persecución a defensores del agua

Una comisión de 20 ejidatarios del Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres-Oriental se trasladó a la Cámara de Diputados para pedir la liberación de los tres pobladores de Coyomeapan, detenidos por un conflicto poselectoral, y frenar las 33 órdenes de aprehensión en contra de los defensores del agua de la cuenca Libres-Oriental.

Asimismo, solicitaron por escrito la intervención en el conflicto social del presidente Andrés Manuel López Obrador y del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración del gobierno federal, Alejandro Encinas, para que no se criminalice la defensa del agua en Puebla.

El documento, en poder de esta casa editorial, está firma por ejidatarios, campesinos y pequeños propietarios agrupados en “Unidos por Coyomeapan” y el Movimiento por la Defensa del Agua de la Cuenca Libres-Oriental.

En Palacio Legislativo estuvieron respaldados por los diputados de la coalición que encabeza Morena, Gerardo Noroña e Inés Parra, esta última de origen poblano, Javier Borrego Adame y Alfredo Porras Domínguez.

Además, denunciaron el saqueo del agua por parte de empresas transnacionales en el corredor industrial que va desde Puebla hasta Perote, Veracruz, como Driscoll’s, Audi, Heineken, Iberdrola y Granjas Carroll, con 100 corrales porcinos que contaminan el agua, así como el uso de cañones antigranizos en al menos 10 ranchos dedicados a la agroindustria.

Debido a esta situación, relataron que en los últimos meses se han manifestado de manera pacífica en las carreteras que atraviesan los ejidos para protestar en contra del uso de esta tecnología que bombardea las nubes para evitar la caída de granizo, aunque esta situación no se encuentra científicamente demostrado.

En conferencia de prensa, Renato Romero, vocero del Movimiento en Defensa de la Cuenca Libres-Oriental, expuso que la lucha de los pueblos de la Sierra Mixteca viene desde la expulsión de la organización católica Living Waters, auspiciada por Coca-Cola, que intentó privatizar el recurso hídrico en Ocotepec.

En 2017, con el predominio del sexenio morenovallista, dijo que el pueblo se opuso a la instalación a Ciudad Modelo que le quitó la autonomía a cinco municipios del estado, poniendo un ente administrativo que cobraría todo los impuestos en la zona, saqueando el agua para el ensamblado de automóviles de lujo.

En la actualidad, Romero informó que cientos campesinos a los que se sumaron habitantes de Tepeyahualco, Cuyoaco, Ocotepec y Libres, que han defendido el agua y el territorio, se organizaron en contra de los terratenientes que usan cañones antigranizos para proteger a sus hortalizas que exportan.

Acusaron que la mayoría de estas empresas extranjeras y hacendados tienen acaparado el agua del subsuelo con pozos de riego, con el aval de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

“El movimiento no está de acuerdo que se instale este corredor industrial porque van a saquear el agua de una treintena de municipios que conforman la cuenca Libres-Oriental; somos de vocación agrícola y queremos seguir sembrando maíz, cebada, habas, avenas, calabazas y frijol, no queremos que nos pase igual que la región de las Cholulas”, expuso.

Renato Romero dijo que a los ejidatarios de la región los despojaron de las tierras para la construcción de carreteras privadas que hoy administran dos pistas: Teziutlán y Puebla-Perote, las cuales tomaron el año pasado en contra del saqueo de sus recursos, y que un año después activaron las denuncias penales por daños.

“Es un negocio particular y ahora la empresa que interpuso la denuncia en nuestra contra está chillando por 100 mil pesos que no pudo cobrar cuando levantamos la pluma para liberar el pago de las cuotas; este fue el único daño que hicimos, afectar a una empresa en la toma de la carretera que fue una horas, en un día; gracias a eso no escucharon en el Congreso y hoy Puebla tiene la primera ley en el país que prohíbe el lanzamiento de cañones antigranizos”, arguyó.