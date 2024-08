El Ejército y la Marina están atendiendo emergencia en Chalco: AMLO

Para atender a la población afectada en el municipio mexiquense de Chalco están desplegándose los programas para enfrentar emergencia del Ejército y la Marina, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien acusó a los medios de comunicación de utilizar estas desgracias para cuestionar el desempeño del gobierno.

Para el presidente, esta situación en Chalco obedece al rezago tan acentuado que había en el periodo neoliberal argumentando que era de tal magnitud que no le dio tiempo para corregir tantas cosas que heredaron.

– ¿Piensa ir a Chalco?

-No, porque está atendiéndose. Nos queda un kínder que no se ha podido limpiar, pero volvió a anegarse. Estoy pendiente, hay 70 personas en el refugio. Y estamos atendiendo. ¿Por qué no voy? Por lo mismo que no fui a Acapulco, es temporada de zopilotes, tengo que cuidar la investidura presidencial, No es Andrés Manuel. No me puedo exponer, si digo voy a ir a Chalco, la provocación de los conservadores, pero no quiere decir que no se esté atendiendo…

