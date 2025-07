Ejército conservador digital

Por mis intereses personales y profesionales me he integrado en varios grupos de Facebook dedicados a la divulgación del pensamiento científico y humanístico, por un lado, y de grupos dedicados al género y a temas LGTBIQ+, por el otro. Claro, como cualquiera, también me he integrado a grupos deportivos, de carpintería y hasta de motocicletas. En este momento me ocuparé de los dos primeros por algo que me resulta sumamente preocupante y que urge hacer evidente; pero, además, tocaré tangencialmente los otros grupos, pues este fenómeno también los alcanza, aunque quizá de forma más sutil. Empezaré por los primeros, aquellos grupos dedicados a la divulgación de conocimiento científico y humanístico. Cualquiera que haya dedicado tiempo a generar contenidos de divulgación sabrá de la dificultad que conlleva su realización. Contrario a lo que se persigue en una publicación de corte académico-científico publicable en revistas especializadas -con intrincados procesos de dictaminación y rigor que garantizan su cientificidad- dirigidas a un público especializado y reducido, el trabajo de divulgación va encaminado al gran público, aquel que pudiera estar interesado en un tema científico, social o humanístico, pero que no necesita tener ni todo el lenguaje técnico requerido para comprender, por ejemplo, una excavación arqueológica, y tampoco todo el conocimiento para poder analizar los intrincados procesos neurológicos detrás del hallazgo de un nuevo tratamiento para el Alzheimer. Generar contenido en esta modalidad requiere seriedad, rigor, pero sin complicaciones o erudiciones que distraigan la atención de lo importante: el conocimiento y su impacto en nuestra vida cotidiana. No podemos negar el avance de la ciencia hasta el día de hoy y tampoco el alcance que mucho de lo que se ha desarrollado ha impactado positivamente en el mundo. Pero tampoco debemos negar la enorme cantidad de perjuicios que en nombre de la ciencia y el progreso se han perpetrado en contra del medio ambiente, las especies que lo habitan y la humanidad misma. Por tanto, también será el papel del divulgador, sea el campo del que se trate, el hacer notar los yerros y las injusticias cometidas por la ciencia. Algo similar se tiene que hacer con los triunfos obtenidos por grupos diversos caracterizados como marginales y que han luchado por construir vidas mejores para todas y todos.

Uno de los canales con los que cuenta el mundo de hoy para la divulgación son las redes sociales y plataformas como el YouTube o el TikTok. Sus ventajas son la inmediatez, la contundencia que pueden tener y el alcance, siempre pensando que el contenido sea pertinente y sustentado en evidencias y procedimientos; también en la crítica a la construcción de cualquier conocimiento, partiendo para ello de la propia ciencia, también con evidencias y argumentos sólidos. Sin embargo, lo que sucede en esas redes, es totalmente lo contrario. Llevo tiempo ya observando cómo se han incrementado el número de participantes en estos grupos con una agenda claramente religiosa y de ultraderecha. Atacan las publicaciones sin datos, argumentando que la ciencia es falsa, que hay una conspiración de oscuros intereses detrás de aspectos muy específicos -las vacunas y los antivacunas son un claro ejemplo- y no sólo aparece todo el tiempo la intervención divina para justificar lo que la ciencia explica, sino existe una soberbia defensa de la ignorancia, elevada a dogma de fe. Por ejemplo, en un grupo no oficial de conocida revista de divulgación científica, en una publicación centrada en los resultados de colocarle a un águila un GPS para seguir y estudiar sus flujos migratorios, se observó que el ave en estudio nunca cruzó el mar en los miles de kilómetros que voló. Se dio una explicación científica del caso y se concluyó de esta manera: “Esta elección instintiva revela una inteligencia evolutiva sorprendente: el ave no solo navega el cielo, también lee el paisaje con precisión para sobrevivir”. Cuando vi los comentarios, bueno… constaté lo que he visto en muchas otras publicaciones: el cuestionamiento de la información dada, sin argumento científico ninguno y sustentados en argumentos religiosos. Por ejemplo, estos dos comentarios: “Nooooo…no es evolución …es creación…todo mérito siempre debe ser para el creador… Dios. (…) Obvio no es evolución. Es creación de Dios”. Poco a poco he visto que estos comentarios se incrementan de forma continua y francamente alarmante. Si no coinciden con el pensamiento científico, ¿para qué ingresan en estos grupos? La respuesta es muy clara: para desestimarlos, para torpedearlos desde dentro.

Algo parecido, aunque mucho más virulento sucede en grupos de género y LGTBIQ+. En todos los que he entrado, hay un ejército de hombres y de mujeres que se dedican a atacar cada una de las publicaciones. Los comentarios son ofensivos, agresivos, patriarcales, profundamente misóginos y homofóbicos. Por ejemplo –y respeto íntegra la redacción, que conste-: “Necesitamos que las lesbianas no se autodenominen movimiento feminista, dejen de engañar a las morritas donde se surten de seguidoras, su movimiento es lesbico odia hombres por lo que les faltan para ser hombres… (…) Se sienten todas mías, tienen mente de hombre en un cuerpo de mujer que hace que se note se disforia enfermiza… (…) La masculinidad es lo que mueve al mundo, no la conocen por que no conocen hombres, aliades y femeninos solo son vatos qué evitan comportarse como hombres, pero opinan como si alguna vez hubieran tenido uno”. O este otro, que no tiene desperdicio: “Cada día publicas más pendejadas, tienes un severo trastorno de identidad, fusionado con la necesidad de creer que eres una iluminación para las demás tontas que creen tus estupideces. Me sorprende ver cuánta idiotez han generado las redes sociales a raíz del encierro de la pandemia. (…) Página más pendejera no puede existir, llaman ‘igualdad’ y siempre, pero siempre, están atacando al sexo fuerte, al sexo dominante, al verdadero sexo empoderado, siempre atacando al hombre. Que estupidez”. Quien ingresa a un grupo enfocado a promover y analizar temas de género o LGTBIQ+ sabe que se hablará de la raíz del problema que es el patriarcado; por supuesto, habrá críticas a la construcción de la masculinidad y su reflejo en las conductas tóxicas que vemos el día de hoy. ¿Te molestan estos contenidos? ¡Pues no entres! Es más, busca contenidos “Red Pill” acordes a tu machismo patético e intercambia tus propios puntos de vista patriarcales, religiosos, misóginos y homofóbicos entre otros retrógradas igual que tú, es tan simple como esto. Yo no estoy de acuerdo con una enorme cantidad de aspectos de las diferentes religiones del mundo y, por lo mismo, no me aparezco en misa o en un templo en domingo. ¿Para qué pierdo el tiempo y se lo hago perder a ministros, curas y feligreses piadosos? Hago lo mismo con Facebook. No entro a los grupos de terraplaneros, antivacunas, y utlrareligiosos de cualquier denominación haciendo bulla y soltando comentarios ácidos y burdos para atacar todo aquello con lo que no comulgo. Eso se llama respeto. Sin embargo, la cosa no va por ahí.

En efecto, lo que veo no es una enorme cantidad de personas, principalmente hombres en los casos de grupos de género y LGTBIQ+, que no están de acuerdo con la ciencia o los avances en materia de derechos y del reconocimiento de las diversidades, no. Lo que encuentro, que es lo más peligroso, es la avanzada de un ejército de “violentadores y violentadoras” virtuales -no bots, estas son personas reales, comunes y corrientes-, enviado por sus patrocinadores en las ultraderechas del mundo, esas que cada vez ganan más terreno en todos los ámbitos de la vida, y que peligrosamente se cuelan en puestos públicos de jerarquía y toma de decisiones -presidencias, gubernaturas, congresos-. Y sí, estoy seguro de que habrá quien lea esto que dirá que lo hace por convicción propia, que en su “opinión” nadie manda y que está totalmente construida por su pensamiento y voluntad. Pero invito a quien piense esto que analice de forma crítica y con agudeza su arsenal opinativo para saber cuál es su raíz. Es posible que no se haya dado cuenta de su conservadurismo, machismo o cerrazón científica y simplemente se ha dedicado a compartir opiniones y pareceres que le han venido heredadas de su familia y su entorno. Existe un fenómeno reciente que se ha denominado “comentocracia”, término que según el portal de Ruptura 360, “describe un sistema en el que las decisiones y percepciones públicas son moldeadas significativamente por la opinión de los comentaristas, sean estos expertos o simples ciudadanos”. Según ellos mismos, a “pesar de sus beneficios, la comentocracia también presenta numerosos desafíos. Uno de los más significativos es la proliferación de desinformación. La facilidad con la que se pueden compartir opiniones y noticias falsas puede llevar a la creación de realidades distorsionadas, afectando la percepción pública y, en algunos casos, influenciando decisiones políticas y sociales importantes”. Todos de una forma u otra formamos parte de este fenómeno, pero vale la pena preguntarnos cuál es nuestro papel en la divulgación de información veraz, sustentada en conocimientos reales, obtenidos por procedimientos honestos, científicos y con una dinámica de diálogo y construcción de conocimiento compartido o si formamos parte de la imposición de agendas ultraconservadoras que promueven la cancelación o la polarización, a la par de la ignorancia y el conservadurismo, no importa si es de derecha o de izquierda -se puede ser ultra cristiano y partidario de la 4T. No olvidemos que gracias a la denominada agenda “antivacunas” tan en boga en Estados Unidos y cuyo máximo representante, Robert Kennedy Jr. es ahora el responsable de la Salud en ese país, enfermedades como el sarampión, otrora prácticamente inexistente, han regresado. Por si fuera poco, he de decir que en grupos tan diferentes a lo antes expuesto, como de motociclismo, de “running” y hasta de carpintería, me he topado con discursos cristianos, machistas y ultra, como si poco a poco se fueran colando en todos los ámbitos de la vida en redes sociales. Es tiempo de que veamos con recelo estas publicaciones y de que las tomemos como son: una irrupción sutil o agresiva, de las violencias e imposiciones que estos grupos pretenden colocar en la mente de todos nosotros. Después de todo, poco a poco, este pensamiento va logrando mucho más de lo que nos imaginamos… lo diré hasta el cansancio, pero en el poder ya están los Trumpas, los Netanyahus, los Mileyes, los Melonis, los Urbans y los que, ¡qué desgracia!, se acumulen.