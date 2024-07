“El ejecutivo solo es observador en lo que haga el Congreso sobre la despenalización del aborto”: Céspedes

Tras su aprobación en Comisiones, el gobernador Salomón Céspedes Peregrina dijo que en manos del Congreso del estado de Puebla está la despenalización del aborto en Puebla.

Así lo declaró este viernes al término del acto protocolario donde inauguró las instalaciones del Conalep Plantel Oriental, que se encuentra ubicado al interior del Complejo Militar Oriente, en el municipio de Oriental.

“Es un tema del Congreso, nosotros somos observadores de ello, y estará en sus manos la discusión en la próxima sesión”, comentó.

La declaración surge a raíz que este viernes, la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Poder Legislativo aprobó la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, propuesta que será votada en el pleno en los próximos días.

La semana pasada, el mandatario estatal dijo que “no habrá línea” a los diputados locales, en la votación para despenalizar la interrupción del embarazo en el estado.

Incluso, refirió que en Puebla está garantizado el voto libre, consciente y sin coerción.

“Seré respetuoso de sus decisiones y a las posiciones de cada quien, por eso no me he pronunciado sobre el tema, para que ellos puedan definirlo, es responsabilidad total del Poder Legislativo sin línea, ni presiones para nadie”, sostuvo.

Sobre la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, para este sábado, dijo que se trata de una “fecha histórica” por reunir a a ambos.

López Obrador y Sheinbaum Pardo estarán este sábado de gira por el municipio de San Salvador El Verde, en las faldas del volcán Iztaccíhuatl, para evaluar el programa federal “Sembrando vida”.

Se trata de la quinta gira que realizan juntos ambos morenistas por el país.