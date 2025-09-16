Martes, septiembre 16, 2025
Ejecutan con 10 tiros a joven de 25 años en Moyotzingo

Joven de 25 años, identificado como David, fue asesinado a balazos en Santa María Moyotzingo; la FGE investiga posible ajuste de cuentas
Isaí Pérez Guarneros

La tarde del lunes, un joven de 25 años, identificado preliminarmente como David, fue asesinado a balazos en la calle Aquiles Serdán de la junta auxiliar de Santa María Moyotzingo, en el municipio de San Martín Texmelucan.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven fue interceptado por un sujeto cuando caminaba por dicha vialidad, poco antes de llegar a la intersección con la calle Morelos. En ese momento recibió al menos 10 disparos en distintas partes del cuerpo. Tras la agresión, el presunto responsable huyó a bordo de un vehículo que, hasta el cierre de esta edición, no ha sido identificado.

Las detonaciones alarmaron a los vecinos, quienes de inmediato solicitaron la presencia de los servicios de emergencia. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil, quienes confirmaron el deceso del joven.

Posteriormente, la Fiscalía General del Estado (FGE) tomó conocimiento de los hechos para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo), además de iniciar con las primeras diligencias. Allí recolectaron al menos 12 casquillos percutidos por el ataque.

Durante el acordonamiento de la zona, algunos habitantes identificaron al joven como David y mencionaron que un día antes había tenido un altercado con otro sujeto en calles de la misma colonia.

De manera extraoficial, trascendió que este conflicto podría estar relacionado con actividades delictivas, particularmente con robos cometidos mediante falsas ventas a través de redes sociales.

Con base en estas versiones, la FGE investiga el caso bajo la hipótesis de un posible “ajuste de cuentas”. No obstante, la línea de investigación podría modificarse conforme avancen las indagatorias. Hasta el momento, no se han reportado detenciones.

