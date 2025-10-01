Miércoles, octubre 1, 2025
Ejecutan a un hombre en bulevar Forjadores, ya había denunciado amenazas en su contra

No se han reportado detenciones

Isaí Pérez Guarneros

La mañana de este miércoles, dos sujetos que viajaban en motocicleta asesinaron de un disparo en la cabeza a un hombre de 54 años, identificado preliminarmente como Fidel, dentro de su negocio de comida ubicado en un lateral del bulevar Forjadores, en el municipio de Cuautlancingo

Se especula que habría recibido amenazas de muerte por parte de una expareja, por lo que autoridades ministeriales iniciaron una carpeta de investigación con este antecedente como principal línea.

Según la reconstrucción de los hechos, poco antes del mediodía dos hombres llegaron al establecimiento denominado “Fonda: La de los Huevos de Oro”. Tras descender de la motocicleta en la que viajaban, ingresaron al local y dispararon directamente contra Fidel.

Luego del ataque, los agresores huyeron en la misma motocicleta con rumbo desconocido. Testigos refieren que en el lugar se encontraba su actual pareja sentimental, quien solicitó auxilio a los servicios de emergencia. 

Paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) y agentes de la Policía Municipal arribaron minutos después. Sin embargo, al revisar al hombre de 54 años confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

En un primer momento trascendió que podría haberse tratado de un intento de asalto; no obstante, la policía descartó esta versión al comprobar que no se sustrajeron objetos de valor ni dinero del negocio.

Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron poco después del mediodía para realizar las diligencias ministeriales correspondientes y ordenar el levantamiento del cuerpo, para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo).

Al cierre de esta edición, pese al operativo de búsqueda implementado por la Policía Municipal, no se reportan detenciones ni se ha logrado ubicar a los responsables.

