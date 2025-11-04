Martes, noviembre 4, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Ejecutan a tiros a un hombre de 30 años en La Resurrección

Se han registrado en la última semana varias ejecuciones al norte de la capital

Agentes periciales y policías acordonan la zona donde fue asesinado un mototaxista en La Resurrección
Agentes periciales y policías acordonan la zona donde fue asesinado un mototaxista en La Resurrección. Foto: Es Imagen
Isaí Pérez Guarneros

Tras una semana marcada por diversos hechos vinculados a ejecuciones directas y el abandono de cuerpos en la vía pública al norte de la capital poblana, la noche del domingo un hombre identificado como José Francisco, de 30 años, fue asesinado a tiros en la junta auxiliar de La Resurrección.

De acuerdo con testigos, la víctima, quien trabajaba como mototaxista en la zona, fue atacada mientras descendía de su vehículo sobre la avenida Resurrección. Hasta el momento, las autoridades no han determinado el móvil del crimen.

Minutos después de que vecinos alertaron sobre las detonaciones, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al lugar y hallaron a un hombre con múltiples heridas de bala en la espalda y el rostro.

Paramédicos que acompañaban a los oficiales confirmaron que ya no presentaba signos vitales. La primera identificación, así como su edad, fue proporcionada por habitantes de la zona, quienes lo reconocieron por los servicios de traslado que ofrecía con su motocicleta adaptada como taxi.

Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron el levantamiento del cadáver y lo trasladaron a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se confirmará oficialmente su identidad y se recabarán los datos periciales correspondientes para integrarlos a la carpeta de investigación por homicidio doloso.

Pese al operativo de búsqueda implementado por agentes de la SSC, no se logró ubicar al o los responsables.

Cabe recordar que en esta misma junta auxiliar, en un lapso no mayor a una semana, fue abandonado el cuerpo decapitado y desmembrado de un hombre bajo el llamado puente de piedra, la mañana del viernes 24 de octubre. Su identidad no ha sido establecida debido al estado en que fue encontrado el cadáver.

Cinco días después, en una barranca de la colonia 2 de Marzo, también perteneciente a La Resurrección, fue hallada una cabeza humana. Hasta el cierre de esta edición, la FGE no ha confirmado si ambos hallazgos guardan relación.

Escolta de la SSC pierde un riñón tras ataque a tiros

La noche del domingo, fuentes cercanas a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital confirmaron que un agente de la corporación se encuentra fuera de peligro, aunque perdió un riñón tras ser atacado a balazos la tarde del viernes, en la colonia Jardines de Castillotla.

Pese a la gravedad de los hechos y a la mecánica del ataque, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha logrado esclarecer el móvil de la agresión contra el oficial identificado como Teodoro.

Las autoridades municipales tampoco reportaron la detención del responsable que disparó en contra del agente, quien al momento de los hechos se encontraba dentro de su camioneta.

Médicos del Complejo Médico del Sur informaron que el oficial se encuentra estable y fuera de riesgo. En un inicio trascendió que el agente fungía como escolta del presidente municipal José Chedraui Budib; sin embargo, la dependencia aclaró que pertenece al grupo de escoltas de la SSC, pero no estaba asignado a ningún funcionario público.

Temas

Más noticias

Internacional

Trump ensaya plan para enviar tropas a México a combatir cárteles, según NBC

La Jornada -
La Jornada Online Washington. De acuerdo con funcionarios y exfuncionarios estadounidenses, la administración del presidente Donald Trump comenzó a planear una operación para el envío...
Nacional

La Unión Europea critica ataques de EU a lanchas en el Pacífico y Caribe

La Jornada -
Emir Olivares Alonso Ciudad de México. Altos funcionarios de la Unión Europea (UE) expresaron su rechazo al despliegue militar de Estados Unidos en aguas internacionales...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Siete sentencias por los 2 mil 675 expedientes de tortura en la FGE

Kara Castillo
La tortura es una práctica en todos los ámbitos de las corporaciones policiacas, los organismos de procuración de justicia y las cárceles de este...

Grupo armado embosca y asesina a tres policías municipales en Huixcolotla

Isaí Pérez Guarneros -
Durante los últimos minutos del domingo y los primeros de este lunes, un grupo fuertemente armado, integrado por entre siete y ocho hombres que...

Regresaron a sus dueños, siete de cada 10 vehículos robados y utilizados para delinquir en Puebla

Patricia Méndez -
En promedio, siete de cada 10 vehículos que fueron decomisados por la Policía del Municipio de Puebla por estar involucrados en algún ilícito en...

Más noticias

Bombardeos israelíes matan al menos a 24 personas en Gaza

Isaí Pérez Guarneros -
Gaza. La Defensa Civil de Gaza informó el jueves de al menos 24 muertos en bombardeos israelíes en el territorio palestino, donde Israel bloquea la entrada de ayuda...

Reservas internacionales alcanzan nivel récord al cierre del año: BdeM

Isaí Pérez Guarneros -
La reserva internacional de divisas aumentó en 16 mil 27 millones de dólares en el transcurso de este año, para alcanzar un récord de...

La crisis en Bolivia, vinculada a la ruptura en el MAS, considera Luis Arce

Isaí Pérez Guarneros -
La Paz. El presidente de Bolivia, Luis Arce, acusó al ex mandatario Evo Morales (2006-2019) de ser la nueva derecha y de liderar un acoso político y económico...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025