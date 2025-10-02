Ejecutan a tiros a dos jóvenes en San Martín Texmelucan

La madrugada de este jueves fueron ejecutados dos jóvenes en la colonia Domingo Arenas del municipio de San Martín Texmelucan. Uno de ellos fue identificado como Omar, de 21 años, quien contaba con antecedentes por narcomenudeo, portación de arma de fuego y robo de vehículo.

El segundo joven permanece sin identificar. De acuerdo con los reportes oficiales, vecinos de la colonia alertaron a los servicios de emergencia tras escuchar al menos 12 detonaciones de arma de fuego.

Cuando agentes de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil arribaron al sitio, localizaron en la intersección de las calles Morelos y Juárez a los dos varones tendidos en el suelo, ambos con múltiples impactos de bala.

Pese a los intentos de los socorristas por brindar atención prehospitalaria, ninguno presentaba signos vitales. Posteriormente se notificó a la Fiscalía General del Estado (FGE) para el inicio de las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.

La zona fue acordonada y, en entrevistas con los uniformados, los vecinos coincidieron en que escucharon entre 12 y 14 detonaciones. Una vez que llegaron peritos criminalistas de la FGE, se efectuó el procesamiento de la escena y se ordenó el traslado de los cadáveres al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.

La identidad de Omar fue confirmada en el lugar, lo que permitió corroborar sus antecedentes delictivos en los registros policiales. En tanto, el segundo occiso permanece en calidad de desconocido al cierre de esta edición.

Con base en la reconstrucción de los hechos, se presume que el ataque fue perpetrado por más de una persona, ya que se localizaron al menos 12 casquillos percutidos. Sin embargo, ningún vecino alcanzó a observar a los agresores, lo que ha complicado su localización.

Cabe recordar que apenas hace dos semanas, en el mismo municipio, fue ejecutado a tiros un hombre de 47 años mientras conducía un vehículo de la ruta 17 del transporte público en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco.

Tras las investigaciones ministeriales, se confirmó que la víctima, identificada como Rogelio, era primo de Óscar N., alias “El Loco Téllez”, quien en 2022 y 2023 fue condenado a 60 años de prisión por dos homicidios calificados, uno de ellos en agravio de un menor. El gobierno estatal lo señalaba como uno de los principales líderes del robo de combustible con operaciones en Puebla, Hidalgo y Tlaxcala.