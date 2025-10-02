Jueves, octubre 2, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Ejecutan a tiros a dos jóvenes en San Martín Texmelucan

Peritos de la FGE realizan el procesamiento de la escena del crimen en la intersección de las calles Morelos y Juárez, en la colonia Domingo Arenas
Isaí Pérez Guarneros

La madrugada de este jueves fueron ejecutados dos jóvenes en la colonia Domingo Arenas del municipio de San Martín Texmelucan. Uno de ellos fue identificado como Omar, de 21 años, quien contaba con antecedentes por narcomenudeoportación de arma de fuego y robo de vehículo.

El segundo joven permanece sin identificar. De acuerdo con los reportes oficiales, vecinos de la colonia alertaron a los servicios de emergencia tras escuchar al menos 12 detonaciones de arma de fuego.

Cuando agentes de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil arribaron al sitio, localizaron en la intersección de las calles Morelos y Juárez a los dos varones tendidos en el suelo, ambos con múltiples impactos de bala.

Pese a los intentos de los socorristas por brindar atención prehospitalaria, ninguno presentaba signos vitales. Posteriormente se notificó a la Fiscalía General del Estado (FGE) para el inicio de las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.

La zona fue acordonada y, en entrevistas con los uniformados, los vecinos coincidieron en que escucharon entre 12 y 14 detonaciones. Una vez que llegaron peritos criminalistas de la FGE, se efectuó el procesamiento de la escena y se ordenó el traslado de los cadáveres al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.

La identidad de Omar fue confirmada en el lugar, lo que permitió corroborar sus antecedentes delictivos en los registros policiales. En tanto, el segundo occiso permanece en calidad de desconocido al cierre de esta edición.

Con base en la reconstrucción de los hechos, se presume que el ataque fue perpetrado por más de una persona, ya que se localizaron al menos 12 casquillos percutidos. Sin embargo, ningún vecino alcanzó a observar a los agresores, lo que ha complicado su localización.

Cabe recordar que apenas hace dos semanas, en el mismo municipio, fue ejecutado a tiros un hombre de 47 años mientras conducía un vehículo de la ruta 17 del transporte público en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco.

Tras las investigaciones ministeriales, se confirmó que la víctima, identificada como Rogelio, era primo de Óscar N., alias “El Loco Téllez”, quien en 2022 y 2023 fue condenado a 60 años de prisión por dos homicidios calificados, uno de ellos en agravio de un menor. El gobierno estatal lo señalaba como uno de los principales líderes del robo de combustible con operaciones en Puebla, Hidalgo y Tlaxcala.

Temas

Más noticias

Nacional

A las 5 de la tarde, la balacera del 2 de octubre de 1968 / Elena Poniatowska

La Jornada -
Hoy se cumplen 57 años del 2 de octubre de 1968. En la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, a las cinco de...
Nacional

A 57 años del 2 de octubre, Sheinbaum ratifica compromiso de no repetir “atrocidades”

La Jornada -
Ciudad de México. “2 de octubre no se olvida”, con esta frase inició hoy la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo su conferencia de prensa, al...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Asesinan a campesino con más de 20 balazos en la Sierra Negra

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán. Con más de 20 disparos fue asesinado Benito Cortés Pérez, de 43 años, vecino de Zacacoapan, población ubicada en la Sierra Negra, perteneciente...

SSC detiene a “El Nava”, ligado a robos y narcomenudeo en la 46 Poniente

Isaí Pérez Guarneros -
Tras un operativo encabezado por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) la tarde noche del miércoles en la 46 Poniente de la...

Son cinco los detenidos en Atlixco tras operativo de la FGE y el ejército en vecindad

Miguel Ángel Domínguez Ríos -
Atlixco. La calma de los alrededores del centro histórico de esta ciudad se vio interrumpida la tarde del pasado martes cuando agentes de la...

Más noticias

Bombardeos israelíes matan al menos a 24 personas en Gaza

Isaí Pérez Guarneros -
Gaza. La Defensa Civil de Gaza informó el jueves de al menos 24 muertos en bombardeos israelíes en el territorio palestino, donde Israel bloquea la entrada de ayuda...

Reservas internacionales alcanzan nivel récord al cierre del año: BdeM

Isaí Pérez Guarneros -
La reserva internacional de divisas aumentó en 16 mil 27 millones de dólares en el transcurso de este año, para alcanzar un récord de...

La crisis en Bolivia, vinculada a la ruptura en el MAS, considera Luis Arce

Isaí Pérez Guarneros -
La Paz. El presidente de Bolivia, Luis Arce, acusó al ex mandatario Evo Morales (2006-2019) de ser la nueva derecha y de liderar un acoso político y económico...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025