Ejecutan a hombre dentro de gimnasio en Tlalancaleca; víctima sería exregidor

Poco después de las 8 horas de este viernes, un sujeto ingresó al domicilio donde opera un gimnasio en el municipio de San Matías Tlalancaleca y disparó en al menos cuatro ocasiones contra un hombre identificado preliminarmente como Elivorio Ramírez, de 58 años.

De acuerdo con lo narrado por testigos que se encontraban en el gimnasio Oxigen, el atacante portaba cubrebocas, entró al inmueble, se dirigió directamente hacia la víctima y le disparó a quemarropa. Acto seguido, salió corriendo y abordó una motocicleta en la que otro individuo ya lo esperaba para huir de la zona.

En el lugar se encontraban otras personas y menores de edad, pues el gimnasio ofrece actividades deportivas infantiles y cuenta con albercas. Fueron ellos quienes alertaron a los cuerpos de emergencia.

Elivorio Ramírez fue señalado como exregidor de Gobernación del ayuntamiento de Tlalancaleca durante la administración del panista Óscar Anguiano Martínez en 2014, actual edil de la demarcación por quinta ocasión.

No obstante, hasta ahora el gobierno municipal no ha emitido un pronunciamiento oficial que confirme la relación de la víctima con la administración local en el periodo comprendido entre 2014 y 2018.

Al sitio acudieron agentes de la Policía Municipal, Policía Estatal y paramédicos. Estos últimos confirmaron que el hombre de 58 años ya no presentaba signos vitales. Entre las heridas de bala, una impactó en su cuello, lo que habría provocado que perdiera la vida pocos minutos después del ataque.

Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia correspondiente.

Por la naturaleza de la agresión, las primeras indagatorias apuntan a un ataque directo; sin embargo, la dependencia ministerial aún no ha definido el móvil del homicidio.

De manera extraoficial se dio a conocer que la víctima era propietaria del gimnasio Oxigen, donde fue asesinada, y presuntamente había sido víctima de extorsión por parte de un grupo criminal que le exigía el pago de “derecho de piso”.