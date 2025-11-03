Abandonan cadáveres de dos hombres en campos de cultivo de Tecamachalco

Dos hombres identificados preliminarmente como Andrés y Fernando, reconocidos entre agricultores por su labor en el campo y el parentesco que los unía, fueron ejecutados y sus cuerpos abandonados en terrenos de cultivo junto a la carretera estatal Tecamachalco–Cuacnopalan, cerca de la comunidad de El Salado.

La tarde del domingo, habitantes y trabajadores del campo hallaron los cadáveres entre la maleza. Peritos reportaron que presentaban heridas de bala y huellas evidentes de tortura. Uno de los cuerpos tenía una playera atada al cuello y el otro, un lazo amarrado a la pierna.

Tras el aviso a las autoridades, agentes municipales confirmaron el hallazgo y notificaron a la Fiscalía General del Estado. Aproximadamente a las 14 horas, criminalistas llegaron al sitio, realizaron las diligencias y levantaron los cuerpos.

Los agricultores que descubrieron a las víctimas precisaron la identidad de los fallecidos ante las autoridades. Ambos eran conocidos en la comunidad agrícola y reconocidos como hermanos.

La Fiscalía inició una carpeta de investigación y trasladó los cuerpos al anfiteatro regional para practicar la necropsia de ley, determinar la causa de muerte, confirmar la identidad y posteriormente entregar los restos a sus familiares.

En la carpeta CGEIHD/TECAM-I/000567/2025 se asentó también el hallazgo de tres casquillos percutidos como evidencia en la escena. El informe pericial detalló que había amarras en cuello y pierna, reforzando la hipótesis de tortura.

Hasta ahora no se ha establecido el móvil. Las autoridades no descartan que los hombres hayan sido víctima de extorsión o amenazas relacionadas con delitos locales. No hay reportes de detenidos relacionados con estos hechos.

Ejecutan a tortillero en Cuautinchan

Por otro lado, en la misma tarde del domingo, un hombre dedicado a la producción y venta de tortillas fue ejecutado de un disparo en el cuello en San Jerónimo Almoloya, municipio de Cuautinchan. Policías y paramédicos confirmaron el deceso al arribar al lugar, aunque testigos alertaron sobre las detonaciones.

Durante las diligencias, se recogieron testimonios que señalaban que la tortillería donde trabajaba el hombre era conocida como un punto de venta de drogas, por lo que el ataque responde a un probable ajuste de cuentas.

El cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense, mientras la investigación sigue enfocada en identificar al responsable y esclarecer el móvil del asesinato.