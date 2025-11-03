A tiros ejecutan a un hombre de 30 años en La Resurrección

Tras una semana marcada por diversos hechos vinculados a ejecuciones directas y el abandono de cuerpos en la vía pública al norte de la capital poblana, la noche del domingo un hombre identificado como José Francisco, de 30 años, fue asesinado a tiros en la junta auxiliar de La Resurrección.

De acuerdo con testigos, la víctima, quien trabajaba como mototaxista en la zona, fue atacada mientras descendía de su vehículo sobre la avenida Resurrección. Hasta el momento, las autoridades no han determinado el móvil del crimen.

Minutos después de que vecinos alertaron sobre las detonaciones, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al lugar y hallaron a un hombre con múltiples heridas de bala en la espalda y el rostro.

Paramédicos que acompañaban a los oficiales confirmaron que ya no presentaba signos vitales. La primera identificación, así como su edad, fue proporcionada por habitantes de la zona, quienes lo reconocieron por los servicios de traslado que ofrecía con su motocicleta adaptada como taxi.

Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron el levantamiento del cadáver y lo trasladaron a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se confirmará oficialmente su identidad y se recabarán los datos periciales correspondientes para integrarlos a la carpeta de investigación por homicidio doloso.

Pese al operativo de búsqueda implementado por agentes de la SSC, no se logró ubicar al o los responsables.

Cabe recordar que en esta misma junta auxiliar, en un lapso no mayor a una semana, fue abandonado el cuerpo decapitado y desmembrado de un hombre bajo el llamado puente de piedra, la mañana del viernes 24 de octubre. Su identidad no ha sido establecida debido al estado en que fue encontrado el cadáver.

Cinco días después, en una barranca de la colonia 2 de Marzo, también perteneciente a La Resurrección, fue hallada una cabeza humana. Hasta el cierre de esta edición, la FGE no ha confirmado si ambos hallazgos guardan relación.

Escolta de la SSC pierde un riñón tras ataque a tiros

La noche del domingo, fuentes cercanas a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital confirmaron que un agente de la corporación se encuentra fuera de peligro, aunque perdió un riñón tras ser atacado a balazos la tarde del viernes, en la colonia Jardines de Castillotla.

Pese a la gravedad de los hechos y a la mecánica del ataque, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha logrado esclarecer el móvil de la agresión contra el oficial identificado como Teodoro.

Las autoridades municipales tampoco reportaron la detención del responsable que disparó en contra del agente, quien al momento de los hechos se encontraba dentro de su camioneta.

Médicos del Complejo Médico del Sur informaron que el oficial se encuentra estable y fuera de riesgo. En un inicio trascendió que el agente fungía como escolta del presidente municipal José Chedraui Budib, sin embargo, la dependencia aclaró que pertenece al grupo de escoltas de la SSC, pero no estaba asignado a ningún funcionario público.