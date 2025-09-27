Invierten 114.5 mdp para eficiencia hídrica en acuíferos sobreexplotados en Puebla

El estado de Puebla implementará 54 proyectos de infraestructura hidroagrícola con una inversión total de 114.5 millones de pesos, buscando garantizar el uso eficiente del agua ante la creciente escasez en la entidad.

Esta acción se enmarca en el Plan Nacional Hídrico 2024-2030 promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum.

​La inversión es tripartita: 73.1 millones de pesos provienen de los propios productores, 26.7 millones de pesos del Gobierno Federal (a través de la Conagua) y 14.7 millones de pesos del Gobierno de Puebla.

​En su intervención, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano, dio a conocer la magnitud del reto hídrico, señalando que en Puebla “ya tenemos varios acuíferos con la categoría de sobreexplotados”.

Explicó que esto significa que se extrae más agua de la que la naturaleza puede recargar, comprometiendo la sostenibilidad a largo plazo.

​Altamirano precisó que en la entidad, el sector agropecuario consume el 76 por ciento del agua disponible, frente al 16 por ciento de uso doméstico y el ocho por ciento industrial.

​Actualmente, informó que Puebla tiene 162 mil 638 hectáreas que dependen del agua, de las cuales 129 mil cuentan con unidades de riego.

Estas zonas producen 4.2 toneladas de alimentos, lo que genera un valor comercial de 9 mil 854 millones de pesos, el 36 por ciento del total de la producción agrícola estatal.

​Para enfrentar este panorama y sumarse al Plan Nacional Hídrico, Puebla firmó un convenio marco que busca asegurar la sostenibilidad del agua.

Los 54 proyectos se concentrarán en tecnificar alrededor de 2 mil 700 hectáreas en 32 municipios, beneficiando a mil 500 productores.

Con las obras, dijo que se espera lograr un ahorro en el gasto de agua de entre el 75 por ciento al 95 por ciento, haciendo “un campo más competitivo”, según la secretaria Altamirano.

Precisó que los proyectos incluyen 19 obras de entubamiento, 15 para tecnificación de riego, ocho de sustitución de equipos de bombeo, seis para instalación de paneles solares y seis de rehabilitación general.

​Por su parte, la delegada de Conagua en Puebla, Beatriz Torres Trucios, recalcó la importancia de la inversión y la necesidad de aprovechar el agua de manera tecnificada, si bien su acceso es un derecho.

​Finalmnete, el gobernador Alejandro Armenta Mier defendió que el objetivo de su administración es impulsar la productividad en el campo con tecnología, criticando proyectos de pasadas administraciones que no cumplían este fin.

​”Si el principal insumo es el agua y la energía, es tiempo de que se haga uso de la tecnología,” declaró el mandatario, quien además mencionó que la inversión en paneles solares busca reducir hasta un 80 por ciento el uso de energía en el campo poblano.

El gobierno estatal ha destinado recursos para adquirir 370 equipos, 270 tractores y otros mil 500 implementos para los productores.