El dictamen del PEF 2023 contempla más de 110 mil mdp para Puebla: Carvajal

El diputado federal de Morena Alejandro Carvajal Hidalgo informó que el dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del próximo año contempla poco más de 110 mil millones de pesos para Puebla.

En conferencia de medios, anunció que el documento se presentará al pleno de la Cámara de Diputados el martes 8 de octubre para ser aprobado en lo general, a fin de discutir posteriormente las reservas de la oposición en un debate que podría extenderse hasta el viernes próximo.

Precisó que uno de los proyectos que cuenta con recursos etiquetados es la construcción de un nosocomio que sustituirá al Hospital General Regional Número 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mejor conocido como San Alejandro, luego de que éste fue desalojado desde 2017 por los daños que ocasionó el sismo del 19 de septiembre de ese año.

En ese contexto, lamentó que los diputados federales del PAN por Puebla declararan que el PEF no contempla proyectos de inversión para el estado, porque es una mentira.

“Lógicamente están engañando. No hay recursos porque el presupuesto no es aprobado todavía y le digo a los panistas que no engañen a la gente (…) piensan que la gente padece demencia y creo que hay que contestarles”, manifestó.

El presidente del país no quiere a Puebla, acusa el PAN

Los diputados federales del PAN aseguraron que el dictamen del PEF no contempla “ningún proyecto federal” para el estado, porque el “presidente (Andrés Manuel López Obrador) no quiere a Puebla”.

Aunque reconocieron que sí está incluida la reconstrucción de San Alejandro, consideraron que eso no es un “logro” del gobierno lopezobradorista, sino del personal médico del IMSS que demandó más recursos, así como de los diputados federales de oposición que respaldaron esa exigencia.

Mario Riestra Piña, uno de los integrantes de la bancada poblana de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, afirmó que “no hay un solo peso para Puebla” en la bolsa que se destinará al mantenimiento de carreteras y caminos rurales.

Además, dijo que el Programa Nacional de Reconstrucción del Sismo 2017 tiene un recorte de 700 millones de pesos “y eso nos pega a los poblanos porque tenemos 500 inmuebles históricos dañados por el sismo de hace 5 años”.