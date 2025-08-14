La violencia generada por la falta de educación sexual germen de la propuesta de Emilio Padilla

Convencido de que la ignorancia construye un estigma que no se queda en el ignorante, sino que se deposita en el sector sobre el cual recaen las preguntas, dudas y desconocimientos, en este caso la comunidad LGBTQIA+, el artista y performancero Emilio Padilla Collín construyó Heteronormatividad (Gay), una investigación artística que deja ver las violencias generadas a partir de la desinformación sexual en México.

Por primera vez, un espacio expositivo en la ciudad propone reflexionar sobre educación sexual integral y las violencias vividas por la comunidad a la cual el artista pertenece. Se trata de la Capilla del Arte UDLAP que a 15 años de apertura -pese al tiempo que permaneció cerrada-, continúa con su propósito inicial: la de formar y crear públicos con programas variados y gratuitos, como señaló su actual director, el artista Mauricio Audirac.

Heteronormatividad (Gay), señala Emilio Padilla, creador formado en Artes Plásticas en la Universidad de las Américas Puebla ayuda a pensar cómo la violencia, el machismo y la misoginia se replican en diversas capas de la sociedad. “No solo trata de exponer un problema sobre la discriminación en México, sino que busca generar conciencia sobre la falta de educación sexual y cómo afecta esto a los jóvenes“, dijo durante conversación con reporteros.

Señaló que generada con apoyo de la Beca Santander Legacy que obtuvo en 2024, la exposición se basa en su tesis de licenciatura en la que cuestiona la heteronormatividad y confronta, desde el arte, las violencias sufridas por la comunidad LGBTQIA+.

Dividida en tres momentos, en ella aparecen instalaciones, fotografías, óleos y una pieza interactiva que llama a romper con lo establecido: una lotería que en intercambia elementos tradicionales por otros que ayudan a educar en la sexualidad.

“No solo se resignifican a través de íconos sino que diferentes objetos ayudan a promover la educación sexual; ejemplos son la pastilla Prep, un tratamiento para prevenir el VIH, y la pastilla Pep que se toma si se tuvo una situación de riesgo, pues ayuda a prevenir la enfermedad”.

Asimismo, cuenta que en lugar de frijolitos para ir poniendo en cada casilla de la lotería, el participante pondrá condones que han sido donados por una marca, mismos que podrán ser llevados como un souvenir.

“Las cartas rojas tiene un valor numérico negativo. Como ejemplo, son las ofensas que hacemos a las personas de la comunidad: puto que es un puñal, un moño rojo que es el estigma que hay sobre el VIH, o el joto que es una mariquita. Son las únicas cartas con valor negativo pues no permiten movernos como sociedad”, recalcó Emilio Padilla.

De la exposición destaca además el performance de arte drag realizado por el artista en su papel de Nala Wild quien, como si fuera conductor en un programa de televisión, realizó una dinámica en noviembre de 2023 en la cual, por cada pregunta sobre sexualidad mal respondida por los espectadores, recibía un castigo, es decir, una humillación pública.

“Al no contestar, esa ignorancia construía una estigma que recaía en mi”, expuso el artista, quien como Nala Wild recibió un balde de agua fría, fue punzado por las espinas de un ramo de rosas y fue marcado con las palabras “puto maricón” que él mismo escribió sobre su pecho.

A través del cartel jóvenes dan 34 miradas sobre México

Paralelo a la exposición Heteronormatividad (Gay) de Emilio Padilla, Capilla del Arte recibe la muestra Imágenes de México. Una mirada al pasado y al presente que reúne una seleccion de 34 carteles creados por estudiantes de Diseño de Información Visual y Animación Digital de la propia UDLAP, de la Universidad Iberoamericana de Puebla y de la Universidad Autónoma Metropolitana plantel Azcapotzalco.

Images of Mexico, a Glimpse into Mexico´s past and present, en su título original en inglés, se expone en Puebla tras pisar la Universidad de Harvard, donde fue presentada por primera vez como parte de un evento académico-cultural organizado por la Asociación de Estudiantes Mexicanos en Harvard, con el objetivo de mostrar a México no solo desde lo estético, sino a través de sus problemáticas sociales y de aquello que mueve e inspira a las y los estudiantes creadores.

El recorrido abre con el cartel Señorita Liberty de Marcelo Arreola en la que la Estatua de la Libertad ubicada en una isla de Manhattan, en Nueva York, es cubierta con el manto estrellado de la virgen de Guadalupe, estandarte de la mexicanidad. La imagen se corona con la frase “No se entristezca tu corazón… ¿Acaso no estoy yo estoy aquí, que soy tu madre?” , que supone fue dicha por esta aparición mariana, con la que abraza a los migrantes mexicanos.

Otro ejemplo es Con las faldas bien puestas, pieza de Daniela Romero Tello, recién egresada de Diseño de Información Visual, quien en su cartel habla sobre “la fuerza con la que las mujeres indígenas enfrentan la discriminación que enfrentan a diario patriarcal y de raza”.

Para cerrar, Arturo Córdoba, profesor de la UDLAP, quien junto con Mauricio Audirac y Yolanda Moreno guiaron a los estudiantes en el diseño de estos carteles, explicó que esta muestra está dividida en temáticas como: relaciones internacionales, diálogos, perspectivas culturales.

Destaca que las exposiciones se unen a “Ecos de resiliencia – 10 años de Beca Pamela Ann Marquard. Todas estarán disponibles hasta el 7 de septiembre en un horario de martes a domingo de 11 a 19 horas con entrada libre en Capilla del Arte UDLAP -2 Norte 6, Centro Histórico de Puebla-.