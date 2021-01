EDUCACIÓN: DESERCIÓN Y CAMBIO

Durante su comparecencia ayer ante el pleno del Congreso local para hacer la glosa del Segundo Informe de labores del gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Melitón Lozano Pérez, reveló que desde que inició la epidemia 68 escuelas particulares de todos los niveles cerraron en Puebla, además de que 21 mil 968 estudiantes de instituciones privadas migraron a públicas y 5 mil 17 alumnos desertaron de nivel básico y media superior.

Los estragos del coronavirus han afectado prácticamente todos los ámbitos de la vida pública y privada y la educación no es la excepción.

Lo informado ayer por el funcionario puede dar una idea del panorama general que a nivel económico dejará como estrago la enfermedad, pues los cierres de planteles privados, el cambio de alumnos de centros de estudios particulares a públicos y la deserción de más de 5 mil educandos no puede verse de otra manera que no sea la consecuencia de familias que han perdido dramáticamente ingresos, al punto de que no pueden sostener los estudios de los hijos.

Es necesario establecer de inmediato planes que eviten la deserción escolar y que también logren la reincorporación de los educandos que se vieron obligados a abandonar las aulas y también aprovechar las experiencias educativas a distancia para mejorarlas y aplicarlas a fin de ampliar la oferta educativa.