Eduardo Rivera se baja de la contienda por la dirigencia nacional del PAN, pero podría ser parte del CEN, afirma

El excandidato a la gubernatura por el PAN, Eduardo Rivera Pérez, anunció que no buscará la dirigencia nacional de su partido, pero podría ocupar una cartera en el Comité Ejecutivo del blanquiazul, ya que ha sido invitado por otros aspirantes al cargo, en caso de que ganen la contienda.

Sostuvo que su decisión de no participar por el cargo se debe a que según los términos de la convocatoria que será publicada la próxima semana se requiere solo de un mes para hacer campaña en todo el país.

“No es que no tenga los atributos para ser candidato a la dirigencia pero se requiere mucho tiempo para recorrer el país y el proceso es muy corto, ya que la publicación será la próxima semana, hay que buscar las firmas y solo hay un mes de campaña y se estará eligiendo al presidente nacional la primera semana de noviembre”, subrayó.

Respecto a si le daría o no apoyo al alcalde de la ciudad de Puebla, Adán Domínguez Sánchez, quien no descartó buscar la dirigencia estatal del PAN afirmó que no es tiempo de dar el respaldo a algún perfil en particular.

Manifestó que es importante que al interior del PAN se den condiciones de unidad, autocrítica y unidad para poder hablar de los perfiles.

“Todos tienen derecho a levantar la mano pero es necesario que haya una actitud de construir unidad, de tener una autocrítica objetiva, que haya diálogo y una definición del tipo de dirigencia que se requiere, a nadie conviene un partido dividido y destruido”, expuso.

El también exalcalde de la ciudad de Puebla afirmó que aún no define su futuro político, mientras tanto se dedica a actividades particulares de orden profesional.

El domingo 12 de agosto, Adán Domínguez Sánchez, alcalde de la ciudad de Puebla, se pronunció por un candidato de unidad para la dirigencia estatal del PAN, al tiempo de no descartarse para buscar el cargo cuando termine su periodo como presidente municipal.

En entrevista, subrayó que el nuevo líder del blanquiazul no tendrá una “luna de miel” ya que será oposición y tendrá que contar con el respaldo de toda la militancia.

“Yo sigo concentrado en terminar el gobierno, después del 14 de octubre valoraré la renovación de la dirigencia estatal, sigo interesado, no me descarto”, subrayó.

Destacó que lo más importante no es la persona que encabezaría los destinos del blanquiazul si no que se debe trabajar en un proyecto de partido.

Por esta razón apeló a la “altura de miras” de los militantes del PAN para sumarse a un candidato de unidad, aunque no sea alguno de los que ha levantado la mano.