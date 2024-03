Eduardo Rivera Pérez no acudió a la ceremonia en honor del Popocatépetl

Este año, por segunda ocasión consecutiva, don Antonio Analco, el tiempero de Xalitzintla, no celebró a Gregorio Chino Popocatépetl su aniversario en el “ombligo” del volcán. El septuagenario, tradicionalmente reconocido por su interlocución con el coloso –a través de revelaciones que le llegan en sueños– dijo que decidió oficiar el rito en otro sitio, porque las autoridades federales, estatales y municipales le prohibieron subir, debido a la abundante ceniza que ha emitido Goyo desde hace dos semanas.

Pero el poder gubernamental no fue el único que tuvo ese impacto perturbador del ritual en honor del Popo ayer. También abonó la expectativa de los asistentes sobre la supuesta participación en la ceremonia de Eduardo Rivera Pérez, el candidato opositor a la gubernatura de Puebla.

Resulta que hace unos días, los emisarios de un grupo adversario al de don Antonio, que también llevan a cabo el ritual, fueron hasta su casa para literalmente prohibirle ascender al “ombligo” del volcán, pues le dijeron que esperaban la visita de una persona “muy importante” y luego soltaron el nombre del abanderado panista, asegurando que los iba a acompañar a la ceremonia

Lo dicho por los del otro grupo corrió como pólvora en Xalitzintla e incluso trascendió a los medios de comunicación, sin que la coalición que lo postula confirmara o desmintiera la especie.

El caso es que la mañana de ayer, entre los asistentes al rito que se realizó en los terrenos del tiempero, había curiosidad por saber si Rivera Pérez llegaría o no a la ceremonia o si acaso asistiría a la del otro grupo que ofrenda a Gregorio Chino, pero al final nada ocurrió: no se sabe si el candidato desistió por la prohibición de subir al Popocatépetl que hicieron la Secretaría de Gobernación estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, o si acaso se abstuvo por la polémica que empezaba a emerger en redes y medios, o si nunca fue su intención asistir y ni siquiera estuvo enterado del rumor que protagonizó.

Lo cierto es que, en el marco del festejo de este martes, cuando era entrevistado por reporteras y reporteros, don Antonio Analco no contuvo su malestar y reclamó abiertamente:

“Los iba yo a llevar al sitio (al ombligo), al sitio de Tláloc, dios de la lluvia, está escrito, ¿no lo han visto? (silencio de los periodistas)… ¡ahí está!, entonces no estudian, porque esto así está escrito en el libro” -reprendió el tiempero, aludiendo a la obra “Los volcanes sagrados, mitos y rituales en Popocatépetl y la Iztaccíhuatl”, del antropólogo Julio Glockner, uno de los descubridores del ritual- ¡cómo no van a saber!, está escrito, ¡tiene años!”, reprochó.

Don Antonio prosiguió: “Yo los iba yo a llevar allá, pero con eso de que comienzan los rumores, que no van a dejar subir y a mí luego me mandan el oficio, viene de Gobernación y viene de este, de ¿cómo le dicen?… del municipio. A algunos señores ya les mostré los cuatro papeles que me mandaron. ¡A ver nada más, por gustos de otros no llegamos a dónde íbamos a llegar!”.

–¿Eso que no se podía llegar hasta allá, cuándo fue que le informaron? -le preguntó una reportera a Analco.

–Creo, que fue antier, antier me llegaron los oficios. Fíjese hasta de lo que no saben, no pueden y se meten en la vida que no les importa. Es muy mío, lo mío es mío, es mi tradición mía desde chavo, desde joven hasta ahorita a mis 79 -respondió.

El hombre que ensueña con el volcán, añadió: “Fíjense, tengo 79 años, pues luego la gente no obedece, pues el gobierno es gobierno pero estoy seguro que tiene menos años, nomás porque le apoyan y él se va el billete, pero a poco dice: ‘si el tiempero va a ir pues le mando algo, le apoyo’, ese no, ese no, mejor me para el alto’. Él no quiere que suba. Y no apoya y no da, pero sí dispone. ¿A ver, por qué, por qué no me deja pasar?

“Si todos los que estuviéramos aquí hicieran un oficio (preguntándole al gobierno), ‘¿por qué si no das nada, no apoyas por qué le prohíbes?”. Para mí el gobierno se mete donde no le importa. Ahora, ¿qué le hago?, ¿qué le quito? Yo hago mis tradiciones, pero con lo mío, porque así así me dieron mi don, pero el que me dio mi don es mi padre celestial, no la gente, no el gobierno”, remató, visiblemente molesto, Antonio Analco.