Se dice Rivera dispuesto a abrir sus estados financieros para que Morena lo indague

Eduardo Rivera Pérez, candidato de la oposición a la gubernatura se dijo dispuesto a transparentar sus estados financieros para que sea auditado, como Morena lo solicitó, al tiempo, dijo que sus oponentes lo atacan porque ya lo empató en las preferencias electorales.

El candidato del bloque conformado por el PAN, PRI, PRD y PSI, indicó que el anuncio que sus adversarios realizaron, en el sentido de que solicitarán a las autoridades que los recursos de su campaña sean investigados, es porque ya empató a Alejandro Armenta Mier en las encuestas rumbo a la elección del próximo 2 de junio.

Rivera acudió este miércoles a la Universidad Madero a la firma de un compromiso por la educación, en dónde abordó el tema al ser interrogado sobre el mismo.

En su respuesta, Rivera insistió en que no teme que se realice una investigación a los recursos que se ocupan en su campaña, por lo que, incluso, se pronunció porque Morena presente la denuncia que anunció este martes.

El anunció que Morena realizó ocurre después de la detención de Tania Félix N., candidata del PRI a diputada plurinominal suplente, ocurrida el pasado sábado en la colonia Tres Cruces mientras se encontraba con otras seis personas y quienes son acusados de portación ilegal de armas, narcomenudeo y tentativa de homicidio.

En ese sentido, Rivera pidió estar atentos al debate entre candidatos a la gubernatura que se llevará a cabo la tarde-noche del próximo domingo, pues dijo que los ciudadanos podrán conocer “quién es cada quién”.

Al hablar de su propuesta para mejorar la educación en el estado, Eduardo Rivera aseguró que, en caso de convertirse en gobernador, no utilizará a la Secretaría de Educación Pública (SEP) con fines políticos como sí ha ocurrido en otros gobiernos, pues indicó que ha sido una instancia para colocar a “compadres”.

El candidato de la oposición fue más allá e incluso señaló que el actual titular de la SEP no conoce nada sobre el tema de educación, lo que ha mermado el desarrollo de los estudiantes, en referencia al priísta Jorge Estefan Chidiac, aunque no mencionó su nombre.

Entre las propuestas que el panista presentó, destaca el trabajar en la expansión de la red de Internet en el estado pues indicó que hay municipios que no cuentan ni siquiera con señal telefónica.

“Ni siquiera en las cabeceras como Axutla hay Internet, ni siquiera hay Whatsapp, no hay Telegram, no hay señal para que tengamos alguna idea, están totalmente incomunicados, si tienes una emergencia no hay teléfono para poderse comunicar”, abundó.