Advierte Eduardo Rivera que no teme a los ataques de Morena: “No estamos mancos”

“No nos vamos a dejar, no les tenemos miedo, ni tampoco estamos mancos”, sostuvo Eduardo Rivera Pérez, precandidato de la alianza Mejor Rumbo para Puebla, respecto a posibles ataques de Morena.

En conferencia de prensa, en la cual Redes Sociales Progresistas (RSP) anunció que se suma al proyecto del panista, el aspirante a gobernar el estado de Puebla indicó que habrá defensa en cada municipio, “dando una batalla dentro de la legalidad”.

Dijo que respetará el pacto de civilidad que firmaron partidos políticos en diciembre pasado, convocado por el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral del Estado y la secretaría de Gobernación estatal.

No obstante, abundó que espera que ese compromiso no se convierta en palabras que se las lleve el viento y que los representantes e integrantes de los institutos políticos sean congruentes entre lo que dicen y hacen.

“Esperamos, como también se ha señalado en otras ocasiones, pues que tampoco haya mano negra dentro del proceso electoral…Lalo Rivera, propuesta, propositivo, siempre presentándole soluciones a la gente, pero no estamos mancos y no nos vamos a dejar porque queremos ganar esta elección y lo vamos a hacer de manera limpia”.

Por su parte, Manuel Morales, presidente en Puebla de RSP, señaló que cuentan con una estructura conformada por mil personas que, aseveró, no son solamente maestros, sino ciudadanos que se dedican a diversas actividades y que cada día se suman más adeptos.

Evadió mencionar cuántos votos aportarían la alianza, pues respondió que por ley no se pueden dar cifras en este momento; solo indicó que en la pasaba elección obtuvieron 60 mil sufragios.

También mencionó que el apoyo es para el exalcalde de Puebla y demás candidatos de Mejor Rumbo para Puebla.

“Ya no queremos imposiciones, no queremos improvisaciones, no queremos que quede ningún resabio en la sociedad. Por eso mismo, nuestras bases nos han hecho esta manifestación y esta consigna de apoyar un proyecto profesional, de una persona que tiene toda la preparación, tiene todo el bagaje de gobierno en la persona de Eduardo Rivera Pérez”.