Inquieta presencia del exedil, Eduardo Rivera en informe de Néstor Camarillo; Álvarez Máynez lo invita a MC

Durante el informe de labores de Néstor Camarillo Medina, senador por MC, inquietó la presencia del exalcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, a quien Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional del partido naranja invitó a formar parte de sus filas.

El excandidato presidencial afirmó que Rivera Pérez ha sido valiente no solo al asistir a dicho acto a invitación suya, sino al sortear las diferentes embestidas que ha tenido en su carrera política, en alusión a los intentos de inhabilitación durante el sexenio de Rafael Moreno Valle.

Álvarez Máynez reconoció que Rivera Pérez ha mostrado valentía al enfrentar diversas embestidas políticas y al asistir al evento por invitación expresa. Señaló que el exalcalde mantiene una relación de respeto y cercanía con Dante Delgado, fundador de Movimiento Ciudadano, y subrayó que Rivera Pérez “ha permanecido firme a sus ideales con una y otra embestida”. El líder nacional enfatizó que, independientemente de las diferencias partidistas, existe una amistad y respeto con el panista.

El líder de Movimiento Ciudadano expresó que en Puebla el partido debe construir un proyecto de grandeza y, en ese contexto, dio relevancia a la figura de Eduardo Rivera como un actor clave para cumplir ese objetivo. Subrayó que la entidad representa la mayor expectativa de crecimiento para MC, con miras a las elecciones de 2027 y 2030, tanto a nivel estatal como nacional.

Por su parte, Clemente Castañeda, coordinador de los senadores de MC, sostuvo que la fuerza y los resultados más recientes posicionan al partido como contendiente serio para la presidencia de la República y el gobierno de Puebla en 2030. Atribuyó este potencial al trabajo colectivo de figuras locales como Camarillo Medina —a quien considera respaldado por el voto panista— y Fedhra Suriano Corrales, así como a referentes políticos regionales como Rivera Pérez.

Al evento acudieron otros actores políticos, entre ellos Adán Domínguez Sánchez, también exalcalde de Puebla y colaborador cercano de Rivera, y la excandidata al Senado Ana Teresa Aranda Orozco. Esta última destacó, en entrevista, que el senador Camarillo cuenta actualmente con el respaldo de un sector significativo del panismo poblano, resultado de una coalición parcial en el pasado proceso electoral.