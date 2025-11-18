Martes, noviembre 18, 2025
Eduardo Rivera dejó hecha la ciudad un desastre, por eso perdió en 2024: Morena

Agustín Guerrero y Olga Lucía Romero afirmaron que el pueblo le cobró en las urnas al panista haber dejado la ciudad en malas condiciones

Efraín Núñez

Agustín Guerrero Castillo, integrante del Consejo Nacional de Morena, y Olga Lucía Romero Garci Crespo, presidenta del partido guinda en Puebla, aseguraron que el exalcalde Eduardo Rivera Pérez dejó la ciudad de Puebla en situación de desastre y ese fue el motivo central por el que perdió las elecciones de 2024. Los dirigentes subrayaron que el pueblo le “cobró en las urnas” al panista el abandono y el mal estado en el que quedó la capital.

En respuesta a declaraciones recientes del exalcalde, quien instó a los gobiernos emanados de Morena a dejar de culparlo y asumir la responsabilidad por el deterioro de las calles, los representantes de Morena enfatizaron que la percepción de un municipio en óptimas condiciones “solo existe en la cabeza” de Rivera.

Guerrero Castillo recalcó que, de haber realizado un buen gobierno, Rivera no habría sido derrotado en los comicios. “La gente no le dio su voto porque no hizo bien las cosas. La ciudad quedó hecha un desastre y eso se lo cobró la ciudadanía. Una Puebla excelente sólo está en sus sueños”.

Por su parte, Olga Lucía Romero sostuvo que el gobernador Alejandro Armenta Mier está “limpiando todas las miserias” que dejó la administración del Partido Acción Nacional en la capital del estado. “Las afirmaciones de Eduardo Rivera son falsas. Su partido gobernó mal y, además, organiza marchas para desestabilizar a la ciudad”, acusó.

La polémica se reavivó luego del informe presentado por el senador Néstor Camarillo Medina, donde Rivera Pérez llamó a los gobiernos estatal y municipal de Morena a asumir sus responsabilidades por el mal estado de Puebla. El panista defendió su gestión al resaltar acciones como la reordenación del comercio ambulante en el Centro Histórico y la remodelación de calles con concreto hidráulico.

Rivera afirmó estar cumpliendo en tiempo y forma con la solventación de observaciones hechas por la Auditoría Superior del Estado, relativas a 261.2 millones de pesos en la cuenta pública de 2023. “Estamos tranquilos porque todo el gasto público está a la vista. Ahí están más de mil calles remodeladas, estancias infantiles, 150 parques, créditos sociales, programas médicos y el incremento en la plantilla de policías. Todo lo realizado se puede consultar”, concluyó.

