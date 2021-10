Acuerda Eduardo Rivera coordinación con Barbosa en materia de seguridad al rendir protesta como edil de Puebla

Acuerdo con el gobierno del estado y sus homólogos de la zona metropolitana en materia de seguridad ofreció Eduardo Rivera Pérez al rendir protesta como edil de Puebla capital.

En su mensaje político en el acto en el que estuvieron presentes los representantes nacionales de las fuerzas políticas que abanderaron al edil, Rivera Pérez subrayó que los ciudadanos hablaron en las urnas y decidieron que no haya confrontaciones entre diferentes niveles de gobierno.

Rivera Pérez subrayó que el titular del Poder Ejecutivo cuenta con su apoyo, así como el municipio cuenta con el respaldo del estado para corregir las cosas en el municipio.

“Quiero destacar el diálogo y acercamiento con el gobernador. Siempre estaré dispuesto a buscar el acuerdo. Juntos trabajaremos por la seguridad y obras con sentido social. Los ciudadanos hablaron en las urnas y no quieren confrontaciones, quieren resultados. Cuento con tu apoyo y cuenta con el mío para corregir las cosas en Puebla”, expuso tras rendir protesta.

Afirmó que desde los primeros días de gestión pondrá en marcha junto con el gobierno del estado y los municipios de la zona metropolitana operativos para mejorar la seguridad.

Al iniciar su segundo periodo como presidente municipal de Puebla, el munícipe de extracción panista anunció un diagnóstico en materia de seguridad, así como la remodelación de 265 calles, remodelación de ocho parques, atención a camellones y áreas verdes y la apertura de 10 estancias infantiles durante los primeros 120 días de su gestión.

En el acto en el que también estuvieron presentes miembros prominentes de El Yunque como Marco Antonio Adame Castillo, ex gobernador de Morelos, y Juan Pablo Castañón, ex presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), así como representantes del clero católico como el arzobispo, Víctor Sánchez Espinosa, el edil panista recordó que en algún momento fue objeto de persecución política pero “la razón jurídica salió avante”, en alusión a las presiones por parte del ex gobernador Rafael Moreno Valle.

En el acto también estuvieron presentes el derechista ex presidente, Felipe Calderón Hinojosa, su esposa Margarita Zavala Gómez del Campo, así como el presidente nacional del PAN, Marco Cortés Mendoza.

El acto de igual forma congregó al dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalvo, y representantes priistas locales como los ex gobernadores Melquiades Morales Flores, Guillermo Jiménez Morales, así como la diputada federal, Blanca Alcalá Ruiz y los diputados locales Jorge Estefan Chidiac y Néstor Camarillo Medina.

También llamó la atención la presencia del ex edil de Puebla, Enrique Doger Guerrero, en el pasado abiertamente enemistado con Eduardo Rivera y El Yunque.