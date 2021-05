Denuncia Eduardo Rivera cobro de piso en el Centro Histórico y Xochimehuacán

El candidato de la Coalición Va por Puebla a la presidencia municipal de la capital, Eduardo Rivera Pérez, denunció que hay cobro de piso en el Centro Histórico y también en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacán, por lo que se comprometió a erradicar ese delito, aunque advirtió que quienes lo ejecutan no necesariamente son bandas del crimen organizado.

Durante su discurso en el tradicional barrio de Xanenetla de su propuesta de 10 puntos de su plan de turismo y cultura, el abanderado opositor expresó esta mañana:

“Me duele, que me he enterado por nuestros amigos del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, el cobro de piso que hay ante el comercio establecido por ciertas organizaciones, es inaudito. Me duele que la prostitución sea desafortunadamente un hecho que se ha incrementado en el Centro Histórico”.

Posteriormente, a pregunta expresa en una entrevista con los medios que dieron cobertura al acto, el postulante del PRI, PAN, PRD, Pacto Social de Integración y Compromiso por Puebla, abundó:

En “San Pablo Xochimihuacán, nos han comentado algunas de las juntas auxiliares, es muy lamentable esta situación, ya sea de ciertos grupos organizados, no necesariamente crimen organizado, personas que hacen usufructo de la vía pública de manera indebida y, por supuesto, esto es falta del Estado de Derecho, que no hay autoridad, que no pone orden”.

Se comprometió: “Entonces, en mi gobierno va a haber autoridad para poner orden, empezando por el Centro Histórico, este tipo de situaciones no se pueden permitir. Como lo he dicho: el derecho al trabajo no puede (estar) por encima de pisotear el derecho a la tercera persona, tiene que haber ley, tiene que respetarse el reglamento y, por supuesto. nosotros haremos lo necesario para que este tipo de situaciones no se incrementen y, por el contrario, se acaben en el municipio de Puebla

-¿Cuánto le están cobrando por derecho de piso?-le preguntaron Rivera Pérez.

-Pues, mira -contestó- varía por ejemplo en el tema de los comercios. Hay personas que dentro del comercio están establecidos y por sacar o exhibir tantito su mercancía o ponerla en la pared, comentan los comerciantes del Centro Histórico que les llegan a cobrar una cuota dependiendo de la cantidad de mercancía que quieran exhibir dentro. Es la fachada de su local y me parece que eso es inaceptable, no. Yo creo que no podemos permitirlo (…) cobran porque ellos expresan que la vía pública es de quienes estén en la vía pública y eso no puede ser.

Eduardo Rivera Pérez presentó en el parque del Barrio de Xanenetla el Programa de Turismo y Cultura, como parte de la estrategia ‘Impulsa Puebla’ que implementará como edil.

“Me duele al igual que a ustedes cómo se encuentra Puebla, nuestro Centro Histórico, como ha habido un abandono, inacción, dejadez e improvisación para afrontar los problemas que actualmente nos estamos encontrando en nuestro Puebla y en nuestro México”, lamentó el aspirante cobijado por cinco fuerzas políticas para corregir el rumbo de Puebla.

Rivera Pérez puntualizó que el Programa de Turismo y Cultura recuperará los niveles turísticos del 2018, aumentará la proyección nacional e internacional del municipio como destino patrimonio cultural de la humanidad y traerá al año por lo menos un evento de talla internacional y 10 nacionales.

Adicionalmente, se implementarán modelos de colaboración con la industria cultural para reactivar la economía del sector turístico, se obtendrá la denominación de Capital Iberoamericana de la Cultura Gastronómica, y se desarrollará el “Día del Patrimonio” en el marco de la celebración de la inscripción de Puebla en la lista de Patrimonio Mundial UNESCO.

En materia turística, este plan contará con políticas que fomenten la cultura a partir del cuidado del patrimonio cultural y la producción artística, habrá un programa de seguro de asistencia al turista, para aquellos que pernocten por lo menos una noche en la capital poblana, y se creará un organismo gestor de congresos y convenciones para atraer eventos de talla nacional e internacional enfocados en la reactivación económica.

A esta presentación asistió Manuel Domínguez Gabian, Presidente de la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles, quien celebró la segunda oportunidad que tendrá Eduardo Rivera Pérez para gobernar el municipio y trabajar por la cultura y el turismo, al tiempo de reactivar la actividad económica.

Por su parte, Olga Méndez, Presidenta de Canirac señaló que es necesario un trabajo conjunto y coordinado para rescatar al sector restaurantero, cultural y turístico; afirmó que Puebla necesita mejores gobernantes, mediante un voto razonado, y que permitirá mantener las empresas, así como a generar empleos.

Artistas como José Lazcarro Toquero y el Colectivo de Fruta de Alumino; Jose Juan Ayala, Presidente de Comerciantes del Centro Histórico, Andrés de La Luz, Director de Centros Comerciales, Malusa Gómez, representante del Barrio de los Sapos, Abigail Cortés, Presidenta de los Guías de Puebla, Rosa Elena López Salas, vecina de Xanenetla, así como miembros de la planilla asistieron a esta presentación.