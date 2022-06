Edil y policías de Piaxtla estarían prófugos por asesinato tras golpiza a un detenido

Luego de que elementos de la Policía Municipal de Piaxtla presuntamente asesinaran a un vecino en los separos de la comandancia, el alcalde Miguel Maceda Carrera y los uniformados que habrían ultimado a Ángel Tigre Aquino se habrían dado a la fuga, denunció Carlos Orea Alonso, líder de migrantes en la Sierra Mixteca poblana.

En una transmisión que hizo el pasado jueves desde su cuenta de facebook, Orea Alonso dijo tener información de que el alcalde habría huido a Nueva York con el apoyo de su hermana, la diputada federal del Partido del Trabajo (PT), Nelly Maceda Carrera.

En su transmisión por la red social, el dirigente que se hace llamar “un migrante soñador” advirtió que además del homicidio de Ángel Tigre Aquino por parte de los policías, el presidente municipal habría incurrido en otros delitos como encubrimiento y falsificación de documentos oficiales, pues se tiene información de que sobornó a un médico para que extendiera el acta de defunción de la víctima, consignando que había fallecido de muerte natural y no por consecuencia de la golpiza que le propinaron los gendarmes, reventándole los intestinos.

Según la relatoría hecha por Orea -que puede consultarse en su perfil personal- hace un par de semanas Ángel Tigre Aquino fue detenido en la comunidad de San José Tetla, luego de que la fuerza pública fue avisada de que había tenido un altercado con su pareja sentimental.

“Lo detuvieron, le golpearon, lo arrestaron y lo llevaron preso a la comandancia. Hay versiones de que dentro de la comandancia lo siguieron golpeando”, denunció el dirigente migrante.

Ángel Tigre Aquino quedó tan malherido que el edil Miguel Maceda Carrera tuvo que llevarlo a una clínica de Piaxtla, donde le dijeron que no tenían el equipo para atenderlo como su grave situación lo demandaba, así que el alcalde se llevó al lesionado a un hospital de Acatlán donde el personal médico le dijo que al detenido le habían reventado los intestinos.

No obstante, cuando el cadáver les fue entregado a los dolientes, el acta de defunción no consignó las causas reales del deceso, así que estos procedieron a contratar a un médico legista que le practicó una autopsia al interfecto, la cual confirmó que murió por los golpes que le propinaron los policías.

Desde entonces, “resulta que ahora el presidente está prófugo, ya no lo encuentran, según versiones de de algunas personas de la comunidad se dice que ya se escapó y ya se encuentra en la ciudad de Nueva York, prófugo, no dando la cara y no siendo responsable por el mal gobierno de su municipio”, acusó Carlos Orea.

El caso ha causado indignación y por esa razón los medios locales han dado cuenta de la actividad de los supuestos homicidas. El portal de noticias publicó el viernes de la semana pasada:

“La muerte de un hombre de la comunidad de San José Tetla por golpiza de policías municipales, es un secreto a voces que no ha podido callar el edil de Piaxtla, todo por contratar a policías prepotentes y golpeadores a mando de una mujer comandante de nombre Blanca N, señalan que son los mismos que trabajaron en la administración pasada en Chinantla, donde siempre fueron acusados de abuso de autoridad”.