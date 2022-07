Edil perredista de Tuzamapan estaría involucrado en balacera y persecución contra regidores, alerta el TEEP

Derivado de las acciones legales que emprendió una exregidora para que el alcalde del PRD de Tuzamapan de Galeana, Omar Arteaga Ortigoza, fuera sancionado por violencia política de género, la denunciante y un regidor que participó como testigo han sido objeto de intimidaciones que incluyeron un ataque con arma de fuego dirigido al automóvil de uno de ellos, alertó el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP).

En sesión pública, la presidente del TEEP, Norma Angélica Sandoval Sánchez, informó que dio vista de los hechos a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género Contra las Mujeres para inicie una investigación, a la que además solicitó medidas de protección a fin de garantizar la integridad de la exregidora.

“Conminamos y exigimos a quien actualmente es el presidente municipal de ese ayuntamiento a que no intimide, moleste o cause daño a la denunciante porque, si bien ella ya no es regidora, lo cierto es que vive cerca de la persona a la que estamos proponiendo sancionar como un violentador en materia de género”, manifestó la magistrada.