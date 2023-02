Pérez Popoca acusa a la edil de Izúcar de intentar boicotear acto a favor de Sheinbaum

La presidente municipal de Izúcar de Matamoros por Morena, Irene Olea Torres, intentó boicotear un mitin de respaldo a las aspiraciones presidenciales de Claudia Sheinbaum que organizó Melitón Lozano Pérez en esa demarcación, en su calidad de exalcalde.

La denuncia la realizó Karina Pérez Popoca, exedil de San Andrés Cholula, también por el partido guinda, que trabaja de la mano con Lozano para promover en Puebla los resultados de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

En entrevista con La Jornada de Oriente, aseguró que la estructura electoral de Olea hizo correr la versión de que el acto masivo sería cancelado, en un intento de reducir el número de participantes.

“Aun cuando le generaron una campaña negra, con estas publicaciones de que sería cancelado el evento, la invitación del profesor Melitón a la asamblea contó con la asistencia de más de mil personas, tuvo un muy buen aforo”, afirmó.

Pérez Popoca lamentó que su compañera de partido recurra a esas prácticas, porque no obedecen al mandato popular que recibió en 2021 para gobernar a ese municipio de la Mixteca poblana.

“No puedes traicionar a las personas, pero tampoco a ti misma y el ocupar un cargo por cuestiones de género no es para generar este tipo de cosas, si no para trabajar, para ponerte a la disposición de las necesidades de la ciudadanía y no de los grupos en el poder”, criticó la también secretaria de Mujeres del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena.

