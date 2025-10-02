Edil de Cuetzalan cancela cuatro días el tianguis e impone cobros excesivos

El ayuntamiento de Cuetzalan decidió suspender los días de plaza del 2, 5, 9 y 12 de octubre de 2025, con motivo de la feria patronal, una medida que afecta a cuando menos 150 comerciantes, quienes tradicionalmente venden jueves y domingos en el centro de la localidad. Regularmente, pagan solo 22 pesos por día de venta, pero en esta ocasión, el gobierno municipal, a cargo de Oscar Paula Cruz, está cobrando entre mil y mil 500 pesos por metro cuadrado a quienes desean laborar durante la feria.

La decisión fue informada de manera oficial por la Regiduría de Industria y Comercio, pero la falta de alternativas ha generado descontento y preocupación entre los afectados, quienes destacan que nunca se había obstaculizado tan directamente su actividad.

Habitualmente, la feria y el tianguis se realizaban de manera simultánea en la calle principal, permitiendo la permanencia de todos los vendedores; hoy, solo quienes pagan el nuevo monto pueden acceder al espacio.

Un vendedor, quien pidió no dar su nombre por temor a represalias, declaró: “Antes nos daban el espacio de toda la calle principal, hoy solo los que paguen el metro de la feria pueden trabajar, pero es mucho, no lo podemos pagar”.

Esta situación visibiliza el impacto económico sobre las familias que dependen de su actividad en la plaza, donde se comercializan ropas, trastes y productos locales verduras, flores, plátanos y naranjas.

El vendedor enfatizó: “No nos ha dado ninguna explicación el presidente municipal. Solo dice que es para el turismo. Nosotros creemos que es por la vialidad, pero siempre hemos trabajado incluso en vacaciones de esa manera.”

Por separado, organizaciones como el Comité de Ordenamiento Cuetzalan, Tochan Casa Nuestra A. C., Yolchikautapajtiani DH, Moint A.C. y otras asociaciones locales han denunciado públicamente que estas acciones constituyen una forma de gentrificación, despojo y pérdida de derechos culturales.

Sostienen que lejos de representar progreso, invisibilizan las verdaderas danzas, oficios y celebraciones tradicionales, favoreciendo actividades foráneas que poco contribuyen al patrimonio local.

Por ese motivo, exigen la restitución inmediata de las plazas suspendidas, respeto al mercado de flores y plazas, consulta pública y comunitaria para la organización de festivales y transparencia en el uso de recursos públicos para cultura, turismo y comercio. Solicitan además políticas que protejan las tradiciones, danzas, mercados y oficios, así como apoyo específico para los comerciantes locales.

El ayuntamiento no ha presentado propuestas claras de reubicación para los afectados y a través de un comunicado de la Regiduría de Industria y Comercio sólo les informó de la suspensión de los días de plaza y les agradeció “su comprensión”.

La falta de diálogo y consenso respecto a la suspensión y los nuevos cobros refuerzan las denuncias de gentrificación y despojo de espacios tradicionales. La comunidad advierte que no permitirá el despojo de lo que ha construido por siglos.