Edil de Acuexcomac advierte que si Conagua lo decide, no impedirá suministro a la Angelópolis

Aunque afirma haber promovido las acciones legales conducentes para evitar que los mantos freáticos de Santa María Acuexcomac sigan siendo sobreexplotados, el presidente de dicha junta auxiliar de San Pedro Cholula, Darío Tiro Rosas advirtió que no se sumará acciones de resistencia popular que eviten el suministro del líquido que sean contrarias a lo que decida la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Luego de que en su edición de ayer La Jornada de Oriente dio a conocer que los vecinos de Acuexcomac anunciaron que el convenio con el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) para dotar del elemento a la capital termina el próximo 7 de noviembre próximo y que no permitirán que una sola gota sea aportada a la Angelópolis al día siguiente, el edil subalterno envió una carta a esta casa editorial, respondiendo también a los cuestionamientos que sus representantes expresaron sobre su supuesta inamovilidad para defender el recurso de Santa María y la carencia de transparencia en sus acciones:

“Llama mi atención, no obstante, que en la nota referida se haga alusión al convenio del 7 de noviembre de 1994, respecto al cual me gustaría puntualizar los siguientes tópicos: A. – Dado que el convenio en cuestión observó expresamente en su clausulado vigencia anual y no contempla en el mismo ‘tácita reconducción’ alguna habrá que estar a lo que se establezca en los convenios de ratificación que el mismo convenio establece siendo el último suscrito por un servidor en el año 2022, dado que en los archivos de esta junta auxiliar se observa la ausencia de instrumentos de ratificación en tal sentido por parte de mis predecesores en últimos 30 años”, manifiesta en la misiva el alcalde auxiliar.

Y añade: “No obstante, dadas las condiciones previamente referidas, un servidor ha intentado un proceso de rescisión (no de amparo) ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa por daños y perjuicios dado el incumplimiento en los límites de extracción hídrica que el referido convenio establece en su clausulado;

“C. Es de aclararse finalmente que en el último de los casos, el dominio de las aguas corresponde a la federación, y en el caso de que la Conagua decidiera asignar mayores caudales al Sistema Operador de Agua Potable y a su concesionario no existen medios que permitan impedir tal situación a menos que se recurra a situaciones de hecho, tal y como aconteció recientemente en Santa Rita Tlahuapan, situación que por supuesto, no contará con la solidaridad ni con la aquiescencia de esta Autoridad y de ninguno de los integrantes que forman el cabildo de Santa María Acuexcomac.

“D. Aclaro finalmente que con fecha de 21 de marzo de 2024, presenté un escrito de petición en los términos del artículo Octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 138 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Puebla, dirigido al Cabildo de San Pedro Cholula con el objeto de que explorara la posibilidad de emprender una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, procedimiento en el que efectivamente tendría cabida un incidente de suspensión pero salvo la solicitud referida una iniciativa en estos términos escapa a la competencia de esta presidencia auxiliar, haciendo la aclaración de que a la petición en cuestión no ha recaído la respuesta por escrito que efecto es conducente, hasta el presente momento”.