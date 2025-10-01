Miércoles, octubre 1, 2025
Edificio de Seguridad se convertirá en sede de la USEP para duplicar su matrícula

Armenta anuncia reubicación del Consejo de Seguridad y Protección Civil para que la USEP duplique su matrícula en salud
Armenta anuncia reubicación del Consejo de Seguridad y Protección Civil para que la USEP duplique su matrícula en salud
Yadira Llaven Anzures

El gobernador Alejandro Armenta Mier anunció la reubicación del Consejo Estatal de Seguridad y la Coordinación General de Protección Civil para transformar su antigua sede en un nuevo campus de la Universidad de la Salud del Estado de Puebla (USEP). Este cambio permitirá a la universidad duplicar su matrícula de estudiantes de medicina y enfermería.

Consulta: Habrá 240 lugares para estudiar Medicina y Enfermería en la USEP

El mandatario poblano informó que la USEP, que actualmente opera en el número 722 de la avenida Reforma, recibirá el espacio liberado para ampliar significativamente su capacidad.

“Reubicamos más de 60 oficinas que serán aulas para tener la gran Universidad de la Salud que Puebla se merece ahí. La sede va a duplicar la matrícula porque no queremos que ningún joven que quiera estudiar se quede sin la oportunidad”, destacó.

En el ámbito de la educación superior, Armenta Mier reveló una instrucción directa a la Secretaría de Educación para reformar la operación de las Universidades Tecnológicas dependientes del estado.

Informó que estas instituciones deberán cambiar de un sistema de materias dispersas a un esquema de turnos completos.

Dijo que el objetivo es optimizar el tiempo de los estudiantes y evitar la “privatización” encubierta de la educación que, según el gobernador, se consolidó en administraciones pasadas.

Deben transformar su sistema de materia a sistema de turnos. ¿Qué es eso de que un joven va a las 8 a una clase, a las 12 a otra clase, a las 4 de la tarde a otra clase y a las 8 de la noche a otra clase? Eso lo hicieron para beneficiar a los del viejo régimen que privatizaron la educación y le cerraron la puerta a nuestras instituciones educativas. Se acabó,” sentenció.

Por otro lado, comentó que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) ha tomado en cuenta esta observación, considerando replicar el modelo de turnos completos en su propia matrícula.

Incluso, recordó que a inicio de su gestión solicitó a la BUAP incrementar su matrícula en el área de la salud para que, junto a la USEP y otras instituciones públicas, no dejen a ningún joven sin estudiar.

Puedes leer: Licitan sedes para la USEP en Yaonáhuac y Zoquitlán; la inversión es de 30 mdp

00:00:09

