Echan del sindicato de Audi al secretario del Trabajo B por expresiones ofensivas hacia los obreros

El afectado afirma que su remoción contraviene los estatutos

Echan del sindicato de Audi al secretario del Trabajo B por expresiones ofensivas hacia los trabajadores
El Sindicato Audi México enfrenta fractura interna tras destitución de un secretario de Montaje, entre acusaciones de violar estatutos.
Patricia Gutiérrez Rodríguez

David Sánchez Rodríguez, secretario de Trabajo y Conflictos “B” del Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi México (Sitaudi) fue removido de su cargo por presuntas expresiones ofensivas y actitudes inapropiadas hacia los trabajadores y miembros del Comité Ejecutivo. La medida fue ejecutada por el secretario General, César Orta Briones.

El líder gremial sostuvo en un mensaje enviado a los sindicalizados que la baja de Sánchez se debió a una reiterada conducta “burlona, déspota, prepotente y soberbia”, la cual quedó registrada en mensajes de whatsapp y diálogos que trascendieron de los canales internos del comité.

Aseveró que no puede permitir que ningún miembro se comporte de manera irrespetuosa con la base ni con el equipo y aseguró que “la baja se hizo porque el compañero David Sánchez lo pidió y en los estatutos está sustentado que se puede proceder con una baja de la función sindical”.

La controversia cobró fuerza luego de que Orta difundiera parte de las conversaciones privadas para aclarar los motivos de la destitución de Sánchez. En dichos materiales, se detectaron comentarios que, según la dirigencia, dañan la armonía y el respeto, principios básicos de la representación sindical.

Además, Orta aseguró que fue el propio Sánchez quien, al cuestionar protecciones y usar términos ofensivos, aceptó firmar su baja y solicitó un proceso similar al caso “Tlapanco“, quien también fue separado del sindicato semanas atrás.

David Sánchez Rodríguez, por su parte, alegó que la remoción fue unilateral y sin consulta previa a los trabajadores, además dijo que su trayectoria de cinco años al frente de Montaje –área que concentra alrededor de 60 por ciento de los empleados sindicalizados de Audi México– siempre buscó mejores condiciones para la plantilla. “Sólo pido que se respete mi función y que no haya más cambios sin argumentos sólidos”, expresó.

Añadió que hubo una violación a sus derechos, puesto que el artículo 93 de los estatutos del sindicato estipula que “las asambleas divisionales tendrán la facultad de destituir uno o varios miembros del Comité… por votación mayoritaria, siempre que se hubiere realizado previamente el procedimiento de investigación de la Comisión de Honor y Justicia y se hubieren convocado por ella, para conocer de su dictamen sobre el caso”.

Sánchez denunció que este procedimiento no se siguió cabalmente y que la acción fue decidida solo por la secretaría general.

También aseguró que no interrumpió la producción en la empresa para anunciarles su remoción, toda vez que lo hizo a la hora de pausa de comida.

Finalmente, el exsecretario de Trabajo “B” advirtió que compañeros que le manifestaron apoyo comenzaron a ser investigados por la dirigencia sindical encabezada por César Orta Briones.

