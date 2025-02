Ebrard se reunirá con Jamieson Greer, nuevo representante comercial de EU

Ciudad de México. Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Economía (SE), se reunirá este jueves con Jamieson Greer, ratificado hoy como representante comercial de Estados Unidos, informó el funcionario mexicano por medio de redes sociales.

En un breve mensaje en X (antes Twitter), el encargado de la política comercial de México felicitó a Greer por su ratificación este miércoles en el Senado estadounidense, al tiempo que le mandó sus mejores deseos.

“Felicidades Jamieson por tu ratificación como Representante de Comercio de los Estados Unidos, nos vemos mañana en Washington. Mis mejores deseos”, escribió en la red social.

También puedes leer: En caso de aranceles de Trump, hay “plan B, C, D, E”, afirma Sheinbaum

La reunión se da en el marco de tensiones comerciales entre ambas naciones y en medio de mesas de trabajo en las que México busca convencer a Estados Unidos de no imponer aranceles generales de 25 por ciento, y otros adicionales del mismo nivel a las exportaciones del acero y aluminio, claves en la industria automotriz.

Más temprano, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que no detendrá los aranceles a productos de Canadá y México, y agregó que no se impondrán todos, pero sí muchos. Poniendo como nueva fecha el 2 de abril y no el próximo 4 de marzo como había dicho a inicios de febrero.

También puedes leer: Trump dice que aranceles a México y Canadá seguirán adelante