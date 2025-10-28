Lunes, octubre 27, 2025
Duró pocas horas “normalidad” presumida por SEP en Tecnológico de Texmelucan

Alumnos del Tecnológico de San Martín Texmelucan reanudan el paro tras el regreso de la directora Dulce Reyes Quiroz
Martín Hernández Alcántara

Pocas horas duró la normalidad reportada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan (ITSSMT), pues los alumnos decidieron volver al paro, luego de que detectaron en el plantel la presencia de Dulce Reyes Quiroz, quien supuestamente había sido separada de la Dirección General.

Durante las últimas semanas, la comunidad estudiantil del ITSSMT mantuvo una serie de protestas y bloqueos para exigir la defenestración de la funcionaria, argumentando que carece del perfil académico para encabezar la institución. En mesas de trabajo con autoridades de la Secretaría de Gobernación y la SEP, se acordó su separación temporal mientras se investigaban las denuncias sobre presuntos malos manejos y actos de maltrato laboral.

El acuerdo permitió que los alumnos levantaran el paro el pasado viernes, con la expectativa de que se garantizara un proceso transparente de revisión administrativa.

Sin embargo, este lunes los estudiantes se sorprendieron al encontrar a la directora nuevamente en las instalaciones del plantel, “como si nada hubiera pasado”, denunciaron durante una asamblea general. De acuerdo con testigos, Reyes incluso fue vista tomándose fotografías dentro del instituto, lo que fue interpretado como un desafío a los educandos.

La asamblea derivó en una votación mayoritaria para retomar el paro, bajo la consigna de que no reanudarán clases hasta que se concrete la destitución definitiva de la directora.

“Nos sentimos engañados, esperaron a que confiáramos para volver a imponerla”, expresó una estudiante durante la reunión.

Los alumnos también acusaron que, junto con el retorno de la directiva, hubo despidos de docentes con más de diez años de experiencia, mientras que se ha incorporado personal sin los perfiles académicos adecuados.

Por la mañana, a través de su cuenta oficial en X, la SEP informó que las actividades académicas en el ITSSMT “se desarrollan con normalidad” y que personal de la dependencia mantiene reuniones con jefes de dirección del plantel, reiterando su compromiso con el diálogo y el respeto hacia la comunidad educativa.

La comunidad estudiantil manifestó sentirse burlada e ignorada, destacando que su movimiento no solo exige un cambio de Dirección, sino también un trato digno y profesional dentro de la institución.

“Hasta que no haya destitución o renuncia, no vamos a levantar el paro”, insistieron.

Las conversaciones entre representantes estudiantiles y autoridades continúan esta tarde.

