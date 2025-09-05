Viernes, septiembre 5, 2025
Dotarán a todas las casas de salud de la Sierra Negra con tele consulta

19 casas de salud son remodeladas en esa región

Elizabeth Rodríguez Lezama

Tehuacán. – Las casas de salud de la Sierra Negra serán equipadas con tecnología satelital para contar con el servicio de tele consulta adelantó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 10, Fernando García Hernández.

Son 19 casas de salud que ya están siendo remodeladas en esa región, de las cuales ocho corresponden a Ajalpan, cuatro a Coyomeapan, tres se ubican en Zoquitlán, 2 en Vicente Guerrero y las otras dos pertenecen a San Antonio Cañada y  Nicolás Bravo.

En toda la Jurisdicción se remodelarán 26 que forman parte de las primeras 200 en las que se trabaja en todo el estado, pero el proyecto del gobierno estatal es que se intervenga en las mil 500 distribuidas en la entidad.

Es a través de la obra comunitaria como se avanza en los trabajos coordinando las labores entre los habitantes de cada comunidad y los comités de salud. La intención es concluir la remodelación en dos meses más, explicó el jefe jurisdiccional, al calcular que ya se lleva entre un 15 y 20 por ciento de avance.

La tele consulta permitirá que en las zonas mas alejadas de la región los pacientes puedan recibir atención de especialistas sin tener que trasladarse a otro lugar. Serán los auxiliares a cargo de esos espacios quienes tramitarán las citas para esas consultas.

Cada auxiliar recibirá capacitación ya que son los primeros respondientes de los pacientes, de modo que de acuerdo a su criterio gestionarán  las citas con la especialidad que consideren necesaria.

García Hernández destacó que se trata de un proyecto integral en beneficio de las comunidades rurales y resaltó que hace más de 15 años que las casas de salud no se remodelaban.

