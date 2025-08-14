Jueves, agosto 14, 2025
Dos sujetos en motocicleta ejecutan a tiros a un hombre en Xonacatepec

Peritos de la FGE realizaron el levantamiento del cuerpo en la intersección de Vicente Guerrero y Benito Juárez en la colonia San Miguel Xonacatepec. Foto de archivo: Es imagen
Isaí Pérez Guarneros

La noche del miércoles, un hombre identificado de manera preliminar como Jesús fue asesinado a tiros por dos individuos en la colonia San Miguel Xonacatepec, en la capital poblana.

De acuerdo con testimonios de vecinos, la víctima se encontraba frente a un establecimiento ubicado en la intersección de las calles Vicente Guerrero y Benito Juárez, alrededor de las 20:00 horas, cuando dos hombres a bordo de una motocicleta se aproximaron.

Al llegar a su altura, ambos sacaron armas de fuego y dispararon en repetidas ocasiones contra Jesús. Tras la agresión, los atacantes huyeron rápidamente del lugar.

El estruendo de los disparos alertó a los habitantes de la zona, quienes llamaron al 911. 

Minutos después, arribaron agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla y paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA), quienes confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

La zona fue acordonada mientras peritos de la Fiscalía General del estado de Puebla (FGE) realizaban el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes.

Por las características del hecho, las autoridades lo investigan como un ataque directo. De manera extraoficial, se dio a conocer que Jesús podría estar vinculado con actividades de narcomenudeo en la zona norte de la ciudad, aunque esta versión continúa bajo investigación por parte de la FGE.

Hasta el cierre de esta edición no se reportan personas detenidas.

