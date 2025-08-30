Dos sujetos en motocicleta asesinan a balazos a un hombre en la colonia Ciudad Satélite de la capital

La tarde de este viernes, un hombre fue asesinado a tiros por dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta en la colonia Ciudad Satélite de la capital poblana.

El reporte a los servicios de emergencia fue realizado por vecinos alrededor de las 14:30 horas, luego de que los agresores atacaran a la víctima en la intersección de las calles José Manuel Othón y Gabino Barreda.

Al lugar acudieron agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla, de la Policía Estatal y paramédicos, quienes confirmaron que el varón ya no presentaba signos vitales.

Posteriormente, peritos de la Fiscalía General del estado de Puebla (FGE) arribaron a la zona para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo.

Durante las diligencias, la zona fue acordonada y los agentes municipales y estatales recabaron testimonios de vecinos, quienes señalaron que los responsables huyeron a bordo de la motocicleta tras efectuar al menos dos disparos contra la víctima.

De manera extraoficial, trascendió que el hombre podría estar vinculado con actividades de narcomenudeo; sin embargo, esta información se mantiene bajo investigación.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido confirmada. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarle la necropsia de ley, en tanto la FGE informó la apertura de una carpeta de investigación por homicidio doloso.

