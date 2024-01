Dos significados de Perder el Tiempo

Algún ocioso llamó por teléfono a mi casa a las 2 de la mañana el día de ayer. Ese número de teléfono lo tiene solo mi familia, y los insistentes timbrazos a deshoras me despertaron de un sueño profundo y corrí a contestar al pensar que sería alguna emergencia. Al levantar la bocina, colgaron y no volvieron a llamar. Prendí el celular para que me contactaran por si urgía algo. Y nada.

Se me espantó el sueño; ni acomodándome a vuelta y vuelta en la cama lo volví a pescar; entonces decidí meditar acostada boca arriba, centrarme en mi respiración, inhalando lento y profundo por la nariz y exhalando de igual manera; puse mi mano en el estómago para sentir como se inflaba mi pancita al llenar los pulmones de aire, junto con la expansión del diafragma, y de cómo se desinflaba al sacar el aire, en un ciclo de volver a empezar donde lo importante es dejar pasar todo pensamiento sin ponerle atención.

Las madrugadas son muy extrañas y por eso me gustan, su silencio y soledad me llevan a plantearme cuestiones del Ser o no Ser, y nada me interrumpe. Es paradójico que, al relajarme para dejar pasar las emociones y los pensamientos, descubra que es precisamente ese ambiente que los hace aparecer con una claridad deslumbrante.

El asunto es que mi primera intención era acallar mi mente; dejar pasar todos esos mágicos pensamientos y emociones para lograr mi propósito de Estar Presente, en el Aquí y en el Ahora, en la Quietud. Pero estaba muy inquieta, se me voló la mente y se me exacerbaron las emociones, y fue ahí que me di cuenta de que el Perder el Tiempo tiene dos caras: Una, cuando estás pendejeándola con todos los pensamientos que salen del pasado sin que logres enfocarte en el hoy, y las emociones te pudren por dentro; ahí estás desaprovechando un preciado tiempo irrecuperable, que cuenta y te come la vida, y si lo dejas pasar sin llenarlo de algo significativo para ti, lo perdiste y te perdiste. Aquí te pierdes tú en el tiempo.

La otra es cuando logras que el tiempo se pierda, que no exista, que no cuente, que se difumine en el Eterno Presente, en el Aquí y Ahora con esa Quietud que, aunque el tiempo es condición y pertenencia de este mundo caído, ahí desaparece, porque has logrado superar el sentido del transcurrir del tiempo, estás en la Quietud y en Presencia; tu consciencia ha alcanzado otro nivel; aquí el tiempo se perdió en ti, y te has ganado a ti misma.

