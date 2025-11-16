Dos menores muertos y al menos tres heridos en accidente en la Sierra Negra

Tehuacán. Dos menores de edad, uno de 5 años y otro de 1 año, perdieron la vida en un accidente ocurrido en la carretera de la Sierra Negra, en el tramo Mezcalcorral-Pala; además, al menos tres personas resultaron heridas. El percance obligó a cerrar el paso vehicular en ambos sentidos.

Según los primeros reportes, el choque sucedió pasadas las 17 horas de este sábado, entre un camión tipo torton, color amarillo, y un auto Tsuru, color blanco. La unidad compacta quedó totalmente destruida por la colisión.

El fuerte impacto generó la muerte en el lugar de los dos menores, quienes viajaban en el Tsuru. Policías municipales de Coyomeapan llegaron al sitio para dar apoyo a los lesionados e iniciaron las maniobras de rescate. Posteriormente se unieron otras corporaciones de auxilio.

Técnicos en urgencias médicas de Protección Civil de Ajalpan revisaron a los menores, indicando que ya no presentaban signos vitales, por lo que se notificó a la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyo personal se trasladó al lugar para realizar las diligencias de levantamiento de los cuerpos.

Los lesionados fueron ingresados ya entrada la noche al Hospital General de Tehuacán para recibir atención médica. Se sabe que su estado de salud es delicado, motivo por el que se optó por trasladarlos a ese nosocomio.

Hasta el momento, la carretera continúa cerrada a la circulación vehicular, ya que las corporaciones trabajan en el retiro de los vehículos involucrados. Se desconoce cuál de los dos tuvo la responsabilidad del accidente y tampoco se sabe la identidad de las víctimas.

