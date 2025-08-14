Jueves, agosto 14, 2025
NoticiasEstado

Dos marinos heridos y tres pobladores lesionados durante un intento de linchamiento en Cuapiaxtla

Heridos y disturbios en Cuapiaxtla por intento de linchamiento, protestas y bloqueos frente a la falta de seguridad.
Heridos y disturbios en Cuapiaxtla por intento de linchamiento, protestas y bloqueos frente a la falta de seguridad. Foto: Es Imagen
Martín Hernández Alcántara

Dos elementos de la  Secretaría de la Marina  y tres pobladores lesionados fue el saldo de un intento de linchamiento ocurrido el martes pasado por la tarde en Cuapiaxtla de Madero, cuando una turba pretendió asesinar a dos supuestos ladrones, que fueron rescatados por la corporación federal y la Policía Municipal  

La violencia se desató luego de que vecinos de la colonia San Mauricio retuvieron a dos hombres acusados de intentar robar una motocicleta.  

De acuerdo con testimonios, policías municipales y personal de la Marina acudieron para rescatar a los varones, realizando detonaciones de arma de fuego. Fragmentos de los disparos habrían lesionado a dos civiles -versión que no ha sido confirmada-, lo que encendió aún más los ánimos.  

Dos marinos, así como otros policías y paramédicos, también resultaron heridos durante los disturbios. 

La tensión se trasladó a la presidencia municipal, donde los inconformes exigieron que se entregara a los detenidos.  

La edil Sandra Sánchez Ramos intentó dialogar, pero el encuentro fracasó. En medio de gritos y reclamos por la inseguridad, los pobladores cerraron la carretera federal Puebla–Tehuacán y mantuvieron bloqueada la sede del ayuntamiento. 

Ya por la tarde, las protestas derivaron en actos de vandalismo: cristales rotos, lanzamiento de piedras y el volcamiento de una patrulla. En una transmisión en vivo desde el interior de la alcaldía, Sánchez Ramos solicitó apoyo urgente a las autoridades estatales.  

El gobierno estatal envió refuerzos pasadas las 5 de la tarde, incluyendo un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública que sobrevoló la zona. 

La situación mantuvo paralizado el municipio durante varias horas, sin que se lograra restablecer el diálogo entre autoridades y manifestantes. 

Este episodio se suma a una creciente inconformidad en Cuapiaxtla de Madero, donde habitantes acusan a las corporaciones de seguridad de actuar en complicidad con la delincuencia y reclaman una respuesta efectiva ante el incremento de delitos. 

Temas

Más noticias

Internacional

Habrá “consecuencias graves” para Rusia si mantiene guerra en Ucrania: Trump

La Jornada -
Afp y Sputnik Washington. El presidente estadounidense Donald Trump amenazó este miércoles a Rusia con "consecuencias muy graves" si su homólogo ruso Vladimir Putin no...
Internacional

Aprueba ejército israelí plan sobre nueva ofensiva en Gaza

La Jornada -
Afp Jerusalén. El ejército israelí anunció el miércoles que aprobó el marco para una nueva ofensiva en la franja de Gaza, donde Hamas condenó sus "agresivas"...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Dos marinos heridos y tres pobladores lesionados durante un intento de linchamiento en Cuapiaxtla

Martín Hernández Alcántara -
Dos agentes de la Secretaría de la Marina y tres pobladores lesionados fue el saldo de un intento de linchamiento ocurrido ayer por la...

Planea la Comuna convertir establecimientos comerciales como resguardos inmediatos para mujeres maltratadas

Patricia Méndez -
El gobierno municipal de Puebla desarrolla una estrategia para convertir establecimientos comerciales como tiendas de conveniencia, hoteles y moteles, en “lugares seguros” para mujeres que...

Detienen a nueve presuntos ladrones de autos en Atlixco en menos de 24 horas

Miguel Ángel Domínguez Ríos -
Atlixco. En menos de 24 horas autoridades locales y estatales lograron la detención de nueve personas presuntamente involucradas en el robo de vehículos y...

Más noticias

En la UAP estudian pápalo y pipicha para hacer frente al crecimiento de cepas patógenas

Martín Hernández Alcántara -
Uno de los principales problemas de salud en el mundo es la resistencia de los microorganismos a los medicamentos. Por ello, es necesario buscar...

Se fabrican en la BUAP nanofibras para remover metales pesados en agua

Martín Hernández Alcántara -
Para atender problemas urgentes en materia de salud pública, investigadores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM), así como de otras...

Laboratorio de Química Inorgánica del ICUAP, lugar 5 en producción de materiales magnéticos

Martín Hernández Alcántara -
Entre los cinco mejores grupos de investigación de Latinoamérica en el desarrollo de materiales magnéticos, componentes básicos empleados en la fabricación de dispositivos...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025