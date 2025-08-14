Dos marinos heridos y tres pobladores lesionados durante un intento de linchamiento en Cuapiaxtla

Dos elementos de la Secretaría de la Marina y tres pobladores lesionados fue el saldo de un intento de linchamiento ocurrido el martes pasado por la tarde en Cuapiaxtla de Madero, cuando una turba pretendió asesinar a dos supuestos ladrones, que fueron rescatados por la corporación federal y la Policía Municipal

La violencia se desató luego de que vecinos de la colonia San Mauricio retuvieron a dos hombres acusados de intentar robar una motocicleta.

De acuerdo con testimonios, policías municipales y personal de la Marina acudieron para rescatar a los varones, realizando detonaciones de arma de fuego. Fragmentos de los disparos habrían lesionado a dos civiles -versión que no ha sido confirmada-, lo que encendió aún más los ánimos.

Dos marinos, así como otros policías y paramédicos, también resultaron heridos durante los disturbios.

La tensión se trasladó a la presidencia municipal, donde los inconformes exigieron que se entregara a los detenidos.

La edil Sandra Sánchez Ramos intentó dialogar, pero el encuentro fracasó. En medio de gritos y reclamos por la inseguridad, los pobladores cerraron la carretera federal Puebla–Tehuacán y mantuvieron bloqueada la sede del ayuntamiento.

Ya por la tarde, las protestas derivaron en actos de vandalismo: cristales rotos, lanzamiento de piedras y el volcamiento de una patrulla. En una transmisión en vivo desde el interior de la alcaldía, Sánchez Ramos solicitó apoyo urgente a las autoridades estatales.

El gobierno estatal envió refuerzos pasadas las 5 de la tarde, incluyendo un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública que sobrevoló la zona.

La situación mantuvo paralizado el municipio durante varias horas, sin que se lograra restablecer el diálogo entre autoridades y manifestantes.

Este episodio se suma a una creciente inconformidad en Cuapiaxtla de Madero, donde habitantes acusan a las corporaciones de seguridad de actuar en complicidad con la delincuencia y reclaman una respuesta efectiva ante el incremento de delitos.