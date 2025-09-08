Dos hombres golpean y atan a empleados durante asalto a farmacia en Los Héroes

Dos hombres armados irrumpieron en la farmacia Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en la 115 C Oriente, segunda sección de Los Héroes, en la capital poblana.

Durante varios minutos, los asaltantes sometieron a trabajadores y a un médico que terminaba su turno, a quienes golpearon y amarraron con vendas para despojarlos de sus pertenencias. El hurto incluyó 5 mil pesos en efectivo de la caja registradora, dos celulares, una cámara de seguridad y un vehículo Seat Ibiza azul metálico, modelo 2018.

Aunque los hechos ocurrieron alrededor de las 22 horas de la noche del sábado, fueron confirmados hasta las últimas horas de esta mañana.

Según los testimonios recabados, los delincuentes entraron directamente a la zona de venta de medicamentos, donde encañonaron a los empleados con armas de fuego. En ese momento, uno de ellos abandonó el área para ingresar por la fuerza al consultorio, donde se encontraba el médico de guardia.

Al igual que al resto de trabajadores, lo amagó, lo golpeó y lo ató de sus extremidades utilizando vendas que tomó de la misma farmacia, tras exigirle la entrega de sus pertenencias.

De manera paralela, el cómplice que se quedó en el área de recepción obligó a los trabajadores a entregar los 5 mil pesos que había en la caja registradora. También desconectó la cámara de seguridad y se llevó el equipo, por lo que no quedó registro audiovisual del atraco.

Una vez consumado el robo, los delincuentes coordinaron su huida. El asaltante que permanecía en el consultorio salió con las pertenencias del médico y se reunió con su cómplice.

Mientras uno de ellos terminaba de amarrar con vendas a los trabajadores para impedir que los persiguieran, el otro arrancó el vehículo Seat Ibiza azul metálico, modelo 2018, estacionado en las inmediaciones. Finalmente, ambos huyeron juntos en el automóvil robado.

Las víctimas no lograron liberarse de las ataduras hasta varios minutos después. Una vez libres, solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

Al lugar acudieron agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y paramédicos, quienes valoraron a los afectados. Aunque presentaban golpes y crisis nerviosas, ninguno requirió traslado hospitalario.

En paralelo, los uniformados desplegaron un operativo de búsqueda en la zona para dar con los presuntos responsables. No obstante, hasta el momento no se han reportado detenciones relacionadas con el caso.

Al cierre de esta edición, las autoridades ministeriales confirmaron que las víctimas ya interpusieron la denuncia correspondiente y que se abrió la carpeta de investigación para dar seguimiento al robo.

