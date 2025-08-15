Viernes, agosto 15, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Dos hombres en moto sin placas intentaron asaltar a un automovilista en el Periférico Ecológico

Isaí Pérez Guarneros

Un automovilista logró evitar un asalto la mañana del jueves sobre el Periférico Ecológico, a la altura del penal de San Miguel de la capital poblana, perpetrado por dos hombres armados que viajaban en una motocicleta sin placas. 

De acuerdo con el testimonio de la víctima, los agresores se emparejaron con su vehículo y lo amenazaron apuntándole con un arma de fuego, exigiéndole que se detuviera. Ante la situación, el conductor aceleró e intentó golpear la moto con su coche, consiguiendo así dejar atrás a los delincuentes y frustrar el robo. 

Tras el fallido ataque, los sujetos se incorporaron al carril de alta velocidad y tomaron rumbo a Valsequillo. El automovilista logró fotografiarlos cuando se aproximaban por el mismo carril, y una vez que confirmó que no lo seguían, comenzó a difundir la imagen y un audio de alerta en grupos de WhatsApp, advirtiendo a otros conductores de la zona sobre los hombres que intentaron asaltarlo.  

Puedes leer: Puebla y cuatro estados instalan mesa de seguridad para frenar asaltos desde motocicletas

En la imagen se aprecia que la motocicleta carecía de placas y portaba únicamente un permiso temporal. Se trataría de una Italika de color rojo con negro. Uno de los tripulantes vestía casco rojo con negro, chamarra negra y zapatos cafés. El acompañante, quien presuntamente portaba el arma de fuego, vestía playera y pantalón negros, tenis blancos y no llevaba casco. 

Sobre este tipo de delitos, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ha informado que Puebla ocupa el segundo lugar nacional en ilícitos cometidos a bordo de motocicletas. Entre enero y julio de 2025, la dependencia remitió en promedio siete motocicletas diarias al corralón por carecer de placas o de documentación para circular. 

En este contexto, la Fiscalía General del Estado (FGE) reportó en su último corte que, durante los primeros siete meses de 2025, el robo de motocicletas en Puebla aumentó un 34.8 por ciento respecto al mismo periodo de 2024.  

Hasta el cierre de esta edición, el conductor, quien pidió el anonimato, no había informado si presentó denuncia por estos hechos. 

Temas

Más noticias

Internacional

Putin reconoce esfuerzos “enérgicos” de Trump para terminar crisis en Ucrania

La Jornada -
Juan Pablo Duch, corresponsal Moscú. El titular del Kremlin, Vladimir Putin, alabó este jueves los “muy enérgicos y sinceros” esfuerzos del inquilino de la Casa...
Nacional

Ofrece EU recompensas millonarias por líderes de ‘Cárteles Unidos”

La Jornada -
la redacción Ciudad de México. La Oficina del Departamento de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de EU ofreció recompensas...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Aunque bajó en los últimos siete meses 9.7 % los homicidios, sigue siendo alto el número en el estado

Isaí Pérez Guarneros -
Aunque en los primeros siete meses de 2025 Puebla registró una disminución de 9.7 por ciento en los homicidios dolosos, la reducción sigue sin...
00:00:51

Detectan “cobro de piso” en centros comerciales de Huejotzingo; ya se identificaron a los autores: SSP

Isaí Pérez Guarneros -
Francisco Sánchez González, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), informó este lunes, en conferencia de prensa, que la dependencia ya identificó a...

Hieren a esposo de la directora del IPPI tras ser atacado a balazos en la autopista Cuacnopalan–Oaxaca y lograr huir

Isaí Pérez Guarneros -
Eliseo Cesario, esposo de Apolinaria Martínez Arroyo, directora del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas (IPPI), fue atacado a balazos cuando circulaba por la...

Más noticias

Bombardeos israelíes matan al menos a 24 personas en Gaza

Isaí Pérez Guarneros -
Gaza. La Defensa Civil de Gaza informó el jueves de al menos 24 muertos en bombardeos israelíes en el territorio palestino, donde Israel bloquea la entrada de ayuda...

Reservas internacionales alcanzan nivel récord al cierre del año: BdeM

Isaí Pérez Guarneros -
La reserva internacional de divisas aumentó en 16 mil 27 millones de dólares en el transcurso de este año, para alcanzar un récord de...

La crisis en Bolivia, vinculada a la ruptura en el MAS, considera Luis Arce

Isaí Pérez Guarneros -
La Paz. El presidente de Bolivia, Luis Arce, acusó al ex mandatario Evo Morales (2006-2019) de ser la nueva derecha y de liderar un acoso político y económico...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025