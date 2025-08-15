Dos hombres en moto sin placas intentaron asaltar a un automovilista en el Periférico Ecológico

Un automovilista logró evitar un asalto la mañana del jueves sobre el Periférico Ecológico, a la altura del penal de San Miguel de la capital poblana, perpetrado por dos hombres armados que viajaban en una motocicleta sin placas.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, los agresores se emparejaron con su vehículo y lo amenazaron apuntándole con un arma de fuego, exigiéndole que se detuviera. Ante la situación, el conductor aceleró e intentó golpear la moto con su coche, consiguiendo así dejar atrás a los delincuentes y frustrar el robo.

Tras el fallido ataque, los sujetos se incorporaron al carril de alta velocidad y tomaron rumbo a Valsequillo. El automovilista logró fotografiarlos cuando se aproximaban por el mismo carril, y una vez que confirmó que no lo seguían, comenzó a difundir la imagen y un audio de alerta en grupos de WhatsApp, advirtiendo a otros conductores de la zona sobre los hombres que intentaron asaltarlo.

En la imagen se aprecia que la motocicleta carecía de placas y portaba únicamente un permiso temporal. Se trataría de una Italika de color rojo con negro. Uno de los tripulantes vestía casco rojo con negro, chamarra negra y zapatos cafés. El acompañante, quien presuntamente portaba el arma de fuego, vestía playera y pantalón negros, tenis blancos y no llevaba casco.

Sobre este tipo de delitos, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ha informado que Puebla ocupa el segundo lugar nacional en ilícitos cometidos a bordo de motocicletas. Entre enero y julio de 2025, la dependencia remitió en promedio siete motocicletas diarias al corralón por carecer de placas o de documentación para circular.

En este contexto, la Fiscalía General del Estado (FGE) reportó en su último corte que, durante los primeros siete meses de 2025, el robo de motocicletas en Puebla aumentó un 34.8 por ciento respecto al mismo periodo de 2024.

Hasta el cierre de esta edición, el conductor, quien pidió el anonimato, no había informado si presentó denuncia por estos hechos.