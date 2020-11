Profeco: En Puebla operan dos gaseras en la irregularidad; una de ellas en Amoltepec sin permisos

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reveló este lunes durante la tradicional conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, que dos gaseras en el estado de Puebla operan en la irregularidad por negarse a la verificación y carecer de permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Se trata del establecimiento Gas Solido SA de CV ubicada en el municipio de Huejotzingo, en la calle Avenida 1, Lote 1, Manzana “A”, del Corredor Industrial Quetzalcóatl, Anexo El Carmen, donde personal se negó a que supervisores de la Profeco realizaran una inspección a las bombas despachadoras de gas Licuado de Petróleo (LP).

La segunda gasera, con razón social Gas de Amoltepec SA de CV, se encuentra en las localidades de Amozoc, Huauchinango y Zacatlán.

Al respecto, el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, informó que la comercializadora poblana de Amoltepec no cuenta con permiso autorizado por la Comisión Reguladora.

Por lo tanto, el funcionario federal advirtió que se pone en riesgo los derechos de las y los consumidores.

Sheffield Padilla dijo que se dio aviso a la CRE, así como a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

Este día, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó “quién es quién en los precios de los combustibles” en el país, luego de la inspección a 69 estaciones de gas, cinco con infracción y una que no se dejó verificar.

Destacó que se le da importancia al informe semanal porque “de eso depende el que no haya carestía”.

Argumentó que si hay precios estables en los energéticos, no habrá aumento en los precios en los artículos de primera necesidad, el cual es un componente del precio muy importante y que tiene que ver con el gasto de gasolina y diésel.

“Cuando decretaban gasolinazos, no solo aumentaba la gasolina sino todo, llegaban a decir los funcionarios neoliberales que no afectaba porque no todos tenían vehículos, como si la mercancías no se movieran con combustible”, enfatizó.

Por esta razón, el presidente dijo que todos los lunes su gobierno informa a la población de “quién es quién en los precios” de los combustibles para frenar los abusos por parte de algunos establecimientos en el país en el cobro de los energéticos.

El reporte corrió a cargo del titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, quien destacó que la lista de marcas que venden más caro el gas LP en el país, en su versión para gas estacionario, la encabeza Gas Flama Azul, en Ciudad de México, con un precio de 12.50 por litro.

Agregó que le sigue Dura Gas, en Durango, con 12.10 pesos por litro; y Gas o Leña, en Guerrero, con 11.82 pesos por litro.

En contraparte, comentó que las marcas con los precios más baratos son: Gas Providencia, en Guanajuato, con un precio de 8.35 pesos por litro.

También está Destri Gas, en Nuevo León, con 8.40 pesos por litro; y Jalsa Gas, en Veracruz, con 9.32 pesos por litro.

Asimismo, informó que el gas LP en su presentación de cilindro el establecimiento que vende con el precio más alto en el país se llama Gas Express Nieto y se encuentra en la Ciudad de México, con un costo de 22.69 pesos por kilo.

Y la más económica es Gas Providencia, en el estado de Guanajuato, con un costo de 15.60 pesos por kilo.

Llama la atención que en ninguno de los dos parámetros se encontraron gaseras poblanas, pero sí fueron señalados establecimientos en la entidad por operar de manera irregular.

Sheffield Padilla concluyó al señalar que la estabilidad en los precios del gas LP en general está por debajo de la inflación.