Dos ataques directos en una noche dejan dos hombres muertos en Bosques de Santa Anita y “La Fayuca”

Poco después de las 23:30 horas de ayer, dos sujetos armados a bordo de una motocicleta atacaron a balazos a tres hombres, asesinando a uno de ellos, en la colonia Bosques de Santa Anita, a la altura de la 48 Norte, entre 106 y 108 Oriente, en la capital poblana.

Horas antes, cerca de las 19 horas del mismo martes, otros dos hombres armados en una motocicleta ejecutaron a un vigilante identificado preliminarmente como Israel, de 42 años, cuando se encontraba laborando en el estacionamiento del mercado Jorge Murad, mejor conocido como “La Fayuca”, ubicado sobre el bulevar Norte.

Respecto a los hechos ocurridos en Bosques de Santa Anita, testigos relataron que los agresores dispararon directamente contra tres hombres, cuya identidad no ha sido revelada, para después darse a la fuga con rumbo desconocido.

De inmediato, los presentes solicitaron apoyo a los servicios de emergencia. Paramédicos de Protección Civil y agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al lugar, donde encontraron a las víctimas tiradas sobre la vía pública y, a pocos metros, una motocicleta.

Los tres hombres aún presentaban signos vitales, por lo que fueron trasladados de emergencia a un hospital de la zona. Sin embargo, durante la madrugada de hoy se confirmó el fallecimiento de uno de ellos.

La Fiscalía General del Estado (FGE) realizó el levantamiento del cuerpo e inició las diligencias correspondientes para esclarecer el ataque y dar con los responsables.

Al cierre de esta edición, la zona permanecía acordonada y la motocicleta que, según versiones preliminares, pertenecería a una de las víctimas, seguía en el lugar. Dicho vehículo será puesto a disposición del Ministerio Público.

Por su parte, el ataque contra Israel, ocurrido horas antes en “La Fayuca”, presentó características similares al crimen posterior: dos sujetos a bordo de una motocicleta y con mochilas de repartidores de alimentos por aplicación se acercaron directamente a la víctima y le dispararon en múltiples ocasiones.

La zona aún estaba concurrida, por lo que varias personas presenciaron los disparos. El vigilante cayó al suelo y perdió la vida casi de manera inmediata.

Alertados por los testigos, agentes de la SSC arribaron al lugar y encontraron el cuerpo del hombre de 42 años sobre el pavimento del estacionamiento. Paramédicos acudieron al sitio, pero únicamente confirmaron el deceso.

De manera extraoficial, circuló en algunos medios la versión de que habría dos personas detenidas; sin embargo, la SSC desmintió esa información horas después, confirmando que los responsables lograron escapar.

Ambos ataques, que dejaron como saldo dos personas muertas, están siendo investigados como agresiones directas. No obstante, el móvil de ambos hechos continúa bajo investigación.

Las autoridades ministeriales tampoco han determinado si existe alguna relación entre los dos ataques, aunque ambos comparten el mismo modus operandi: dos sujetos armados que se desplazaban en motocicleta.