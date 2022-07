Dos bocas: una realidad

La refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, se ha convertido en una pared donde rebotan las absurdas y tontas críticas que lanzan las bocas mediáticas. Mientras más abundantes sean más funcionará como frontón de bola dura para devolver los gritos hacia sus progenitores. La andanada ha sido, como de costumbre ante cualquier obra o acción del gobierno, para concitar toda clase de cálculos derrotistas, sentencias terminales de su inutilidad y, en especial, el sembradero de odios. Desde un inicio, siendo aún incipiente proyecto, recibió por parte de la caterva neoliberal, algo más allá de lo esperado. Se aseguró que, el negocio que se buscaba, caía fuera de cualquier consideración razonable. Una nueva refinería, aquí, en México, se transfiguró en un necio y hasta absurdo negocio. Que no valía la pena refinar crudo, mañana todo será eléctrico, era la predicción que acompañaba la sentencia condenatoria. Después, afirmaron, que bien se podía comprar cualquier refinería de las muchas que estaban en venta por el mundo y, seguramente, más barata. El negocio, afirmaban repetidamente, era extraer la mayor cantidad de crudo y venderlo al extranjero. Y, si para ello se lograba asociar, tal extracción, con empresas externas, mejor. Ellas pondrían el capital y la tecnología. Los mexicanos se limitarían a entregarles, por una módica renta o participación, ricos pozos. Diría Fox, “del patio trasero”.

Ese fue el planteamiento central que motivó, por un lado, la reforma energética de Peña Nieto, olvidándose de la refinación. Y, por el otro, la perversa estrategia de descuidar –hasta su liquidación– la empresa que había sido piedra angular de la industrialización del país. Hoy, bien puede decirse, con toda seguridad y orgullo, que nada de lo mal propuesto, afortunadamente, se concretó. Pemex ha iniciado su propio rescate y se dirige hacia nuevas etapas productivas. Sus reservas crecen, poco a poco se desendeuda y sus refinerías comienzan una renovada etapa de producción. Momento que habrá de llevarlas a cimentar, junto con la Olmeca recién inaugurada, la autosuficiencia en petrolíferos buscada. Para lograr este crucial objetivo se cuenta con la recién adquirida refinería Deer Pack en Texas que desde hace más de 20 años se tenía casi la mitad de las acciones. Con la compra del resto se completó la propiedad y el mando. Jamás se habían obtenido utilidades de esa refinería. Hoy puede decirse que se han obtenido suficientes como para devengar la mitad del costo con sólo la obtenida el año pasado, como ya lo señaló AMLO.

Para los amantes de los cielos limpios, habrá que decirles que se instala una coquizadora en la refinería de Tula. Ello habrá de evitar producir el despreciado combustóleo. Esa coquizadora estuvo empaquetada por años hasta que le llegó la debida atención. Ese tren transformador cuesta más de 2 mil millones de dólares y estaba arrumbado. Para completar el cuadro futuro de competencia eficiente, se planea otro de esos costosos aparatos para la refinería de Salina Cruz. El propósito será exportar petrolíferos de primera calidad.

Como es fácilmente observable, la nueva política petrolera, emprendida de inmediato por la administración de AMLO, va ensamblando las piezas necesarias y suficientes, para hacerla exitosa y para beneficio de los mexicanos.

Reafirmando, la inauguración de la refinería Olmeca en Dos Bocas, es un sólido frontón donde reboten y se deshagan las endebles críticas que recibe. Parecido o idéntico fenómeno provocado en la inauguración del AIFA. Esta administración condensa, para bien, lo prometido. Muestra, además, cómo se puede gobernar haciendo. Pero no es sólo un hacer sin sentido. Dos Bocas y el AIFA son pilares reivindicativos. Las otras obras, en avanzado proceso, ensamblarán la tarea emprendida muy a pesar de las trabas y alegatos en contra. Por vez primera se diseñó, como estrategia, una visionaria política para compensar al sur respecto del resto del país. Dotarle de una estructura institucional y productiva que evitara su postración. Eso, precisamente, harán al completarse los enormes proyectos: el interoceánico y el Tren Maya. Seguir perorando y escribiendo tonterías como que los aviones chocarán, que no se ha terminado nada, que faltan vialidades, que no se concluirán las obras como es debido, con toda precaución y cuidado del ambiente, es chocar, neciamente, con la dura, resistente pared de lo hecho y entregado. Por si las mismas felices obras, ya entregadas, no fueran suficientes, habría que agregar el dato de su financiamiento: sin pedir prestado, ni dentro ni fuera. La insidiosa palabrería contestataria, negando grandes ahorros provenientes de la austeridad y el combate a la corrupción, queda, también, rebatida por esta realidad incontestable.