Dos acontecimientos: Ecuador y México

Primero. Queda muy poco, o nada, que decir sobre la bárbara y abusiva invasión que sufrió nuestro país al asaltar las fuerzas de seguridad del Ecuador la sede de la embajada de México en Quito, para secuestrar y llevarse a Jorge Glas, quien fuera vicepresidente de ese país entre 2013 y 2017, en el último tramo del gobierno de Rafael Correa (2007–2017). Sin embargo, necesitamos expresar nuestra protesta.

Esta invasión, es un acto de fuerza bruta a la que, incluso, no se atrevieron ni Pinochet, en Chile ni Videla en Argentina, cuando nuestras embajadas estaban repletas de asilados. De hecho, no hay precedente en Latinoamérica. Hay, también, otras cuestiones que señalar como el lamentable el papel que jugó una mexicana, nacida en Durango, revela Enrique Galván Ochoa (Dinero, lunes 08/04/24), quien en 1986, a los 21 años, migró de México a Ecuador, y ahora ocupa el cargo de Ministra de Gobierno, Mónica Palencia, se llama esta mujer quien apenas en noviembre de 2023 obtuvo la nacionalidad ecuatoriana para que pudiera ocupar el cargo que ostenta, concedida por “sus aportes significativos a la República del Ecuador y a la sociedad ecuatoriana”; según dijo el junior (es hijo del hombre más rico de Ecuador, y por tanto, se formó en universidades del imperio, Harvard, entre otras), Daniel Noboa, quien ocupa el cargo de presidente y cree que entre sus deseos y sus actos no hay nada que impida cumplir sus caprichos. Acostumbrado como está a manejar las empresas de su padre, traslada esas costumbres a su gestión gubernamental, creyendo que el gobierno es su empresa.

Pues, esta Mónica Palencia, como ministra de Gobierno que es, dice Galván Ochoa, “ordenó y dirigió el asalto a la embajada” del que es su país natal, acción prepotente de un tiranuelo cuya infamia puso en riesgo la integridad del personal diplomático y sus familias. Ahora, corresponde a los organismos multinacionales determinar lo que procede ante esta situación que, de quedar impune, dejará un precedente mucho muy peligroso.

Segundo. El domingo 7 de este mes, transcurrió el primer debate entre quienes aspiran a ocupar el Poder Ejecutivo.

Lamentablemente, la candidata del PRIAN no le dijeron que se trataba de un debate de las ideas y propuestas de gobierno en caso de llegar a ganar la elección presidencial el próximo dos de junio; además, creyó que se trataba de un palenque donde había que llegar a “echar bronca”, a pelear, sobre todo con Claudia Sheinbaum. Pero como para pelear se necesitan dos, no encontró terreno fértil para sus agresiones y provocaciones, pues Sheinbaum mostró su temple y trató, y consiguió, llevar al terreno de las ideas sus intervenciones, que el formato del debate (segundos para cada respuesta) impedía ampliar las propuestas. Así, la candidata del PRIAN, se quedó con las ganas de pelear.

Finalmente, la candidata del PRIAN se mostró en momentos nerviosa y desesperada pedía a Claudia Sheinbaum que la viera, pero nada pudo y tan mal terminó la prianista que trató de dar un golpe efectista mostrando, al final del llamado debate, la bandera nacional…sólo que el escudo nacional estaba de cabeza.

Por su parte, Jorge Álvarez Máynez se quedó sólo y mostró capacidad de histrión, pero con ideas que no crean conflictos pues son una especie de lugares comunes creíbles sin apuntar al cambio que requiere el país.

Es difícil saber si los dos siguientes debates programados, tendrán el mismo público, lo que si se puede decir es que el primero mostró quien puede ser presidenta, sin lugar a dudas: la que no llegó en bicicleta al debate, ni pide la injerencia de la golpista OEA en nuestras elecciones.

