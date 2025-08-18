Lunes, agosto 18, 2025
Integrantes de la agrupación “Doroteo Arango” se dicen dispuestos a ser investigados para demostrar que no portan armas

Integrantes de la agrupación Doroteo Arango durante conferencia de prensa donde pidieron investigación tras balacera del viernes en el Estadio Cuauhtémoc.
Patricia Méndez

Integrantes de la agrupación Doroteo Arango se dijeron dispuestos a ser investigados para demostrar que no portan armas de fuego, tras la balacera que el viernes se suscitó afuera del Estadio Cuauhtémoc por una disputa por espacios para trabajar, la cual dejó a una persona sin vida.

Luis Flores, representante de la organización, pidió a la Comuna que intervenga mediante el dialogo con otras agrupaciones para evitar futuros conflictos por lugares de venta.

Integrantes de la Mesa Directiva de la agrupación ofrecieron este lunes una conferencia de prensa en la que responsabilizaron a Xihuel Sarabia, líder de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, de lo que les pueda ocurrir pues aseguraron que han sido amedrentados, presuntamente por personas cercanas a él.

Luis Flores, representante de la agrupación, descartó que sus compañeros vayan a presentar denuncias por la balacera del viernes aunque aseguraron que uno de sus compañeros resultó herido en un pie.

Lee: Disputa por seis áreas de “cuida coches” desató violencia entre la 28 de Octubre y la Doroteo Arango en el Cuauhtémoc

No obstante, señaló que sus representados están dispuestos a ser investigados a fin de demostrar que no portan armas de fuego y que, dijo, no fueron ellos los agresores en la balacera del Estadio.

Al narrar lo sucedido, señaló que había una invitación al dialogo por parte de él hacia Xihuel Sarabia para acordar espacios para los “cuidacoches” durante el partido de fútbol que se realizaría el viernes en el coloso, pero esto no ocurrió, por el contrario, llegaron miembros de la UPVA quienes accionaron armas de fuego.

En ese sentido, pidió a la administración municipal que medie entre la Doroteo Arango y otras agrupaciones a fin de que en el futuro se eviten posibles conflictos por los espacios para vender productos en la Vía pública, aunque mencionó que actualmente no tienen problemas con algún otro grupo.

Detalló que a la fecha laboran de siete a 10 personas en los alrededores de escuelas, clínicas u oficinas administrativas en las colonias San Manuel, Zaragoza, Tras Cerritos, Del Valle, De los Ángeles, Loma Bella, Paraíso, Chapultepec, Las Ánimas y en inmediaciones de Plaza San Pedro. Actualmente, los agremiados ascienden a 1 mil 500, aproximadamente.

Consulta:La UPVA, dispuesta a revisión para demostrar que no vende contrabando

