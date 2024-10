¿Dónde quedó la bolita?

Nadie puede ser lo que no es, pero si actuar de manera distinta a como se piensa y se concibe la vida. Eso es, se puede no estar plenamente convencido de un proyecto, aunque declarativamente se diga que lo asumen y defienden, en este caso, el de la Cuarta Transformación en Puebla.

Les doy el derecho de la duda, pero en el fondo (mi compañera diría que también en la superficie), no les creo mucho. Y en esas condiciones espero equivocarme y reconocer que algunos pueden cambiar y retomar el camino correcto, que es el que no siguieron en el pasado, cuando también fueron funcionarios (as) en gobiernos de otro cuño político. Me refiero a los equipos de trabajo, dígase gabinete, que apoyarán al nuevo gobierno estatal y ahora (anunciado esta semana), al del presidente municipal de la capital del Estado. Si les rascamos un poco la piel a cada uno, podríamos descubrir su pasado conservador y de derecha. Podrán ser incluso eficientes y bien preparados, pero eso no es suficiente para hacer un buen gobierno y más cuando se reivindica de izquierda. No creo en la evolución desde el morenvallismo hacia un gobierno progresista. Sería demasiada belleza.

Personalmente, no veo a ningún (a) integrante de ambos gabinetes que provenga de la izquierda poblana, lo cual demuestra la visión que sobre el estado tienen los dos gobernantes electos, además que desconsideran la pluralidad de una sociedad cada vez más compleja y diversa. Si preocupa lo anterior, es porque la intención no es solo gobernar bien el Estado y el municipio, sino hacerlo en conjunción de un proyecto nacional, no solo local; se trata de poner el grano de arena poblano para la continuidad de un proyecto, pero con cambio, no con estancamiento o de plano retroceso. Eso definitivamente no lo garantizan los propuestos en ambos gabinetes.

Tampoco olvido que los propuestos no se impusieron, sino pensaron en ellos y fueron invitados a participar en un proyecto en el que no necesariamente creen. Al fin y al cabo, quienes decidieron y tendrán las principales responsabilidades en la entidad, también tienen su cuestionable pasado, aunque insisto, pueden retomar el camino, aquel que dicte ahora la Presidenta de la República.

Con un abrumador apoyo popular se ganó, sin duda alguna en las urnas, no solo en el país (casi 36 millones de votos), sino que Alejandro Armenta Mier obtuvo casi un millón 600 mil votos, 27 por ciento más de los que obtuvo la coalición conservadora. Esto le da seguridad sobre todo al arranque, pero no le da las garantías de que así se mantendrá, si no se gobierna como desea la gente y se cumple lo que se prometió en campaña. En el mismo sentido, tendría que estar José Chedraui, más con las dudas habidas en el mismo interior de Morena sobre su postulación.

Al tiempo, ya cuando ambos asuman y empiecen a trabajar, veremos cómo se vayan desempeñando ellos y sus equipos, que resultados vayan dando y si cumplen las expectativas de quienes le otorgaron su voto.

