Doha llama a “dejar de usar el doble rasero” y sancionar a Tel Aviv por sus “crímenes”

Doha. El primer ministro de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, instó ayer a la comunidad internacional a “dejar de usar el doble rasero” y sancionar a Israel por sus “crímenes”, mientras anunció que su país continuará los esfuerzos de mediación junto con Egipto y Estados Unidos con el objetivo de detener la guerra en Gaza.

“La agresión israelí imprudente y traicionera se cometió mientras el estado de Qatar llevaba a cabo negociaciones oficiales y públicas, con el conocimiento del propio lado israelí, y con el objetivo de lograr un alto el fuego en Gaza”, sostuvo el premier, al aludir al bombardeo del régimen de Tel Aviv contra su capital, Doha, en un ataque dirigido a los negociadores de Hamas.

Al Thani expuso lo anterior durante una reunión preparatoria con cancilleres de países árabes e islámicos, celebrada antes de una cumbre de emergencia árabe-islámica prevista para hoy y destinada a abordar el ataque israelí, informó la agencia de noticias de Qatar QNA.

Qatar, gran aliado: Trump

En contraste, con una kipá judía, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, rezó con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en el Muro de los Lamentos, y reiteró que Washington mantiene su apoyo incondicional a Tel Aviv pese al malestar del presidente Donald Trump por el ataque contra Doha, en lo que Hamas calificó de “provocación”.

El bombardeo “no va a cambiar la naturaleza de nuestra relación con Israel, pero debemos hablar de ello, del impacto que tendrá”, declaró el jefe de la diplomacia estadounidense a periodistas antes de su partida.

Netanyahu, que habló de Rubio como de un “amigo extraordinario” de Israel, afirmó que su visita muestra “la fuerza de la alianza israelí-estadounidense”; de igual manera, recalcó que “es tan duradera como las piedras del Muro de los Lamentos que acabamos de tocar”.

Después Trump comentó: “Qatar ha sido un gran aliado. Israel y todos los demás tenemos que ser cuidadosos. Cuando atacamos a personas, tenemos que ser precavidos”, al referirse al bombardeo israelí contra Doha.

La Liga Árabe y la Organización de la Cooperación Islámica advirtieron en el borrador de la declaración a aprobarse hoy en Doha que “nadie es inmune a los excesos” de Tel Aviv y amenazaron con “enfrentarse con la fuerza” a los mismos.

A su vez, Turquía alertó que Israel “ampliará aún más sus ataques imprudentes, como hizo en Qatar, y arrastrará a toda la región, incluida su propio país, hacia el desastre”.

