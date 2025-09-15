Lunes, septiembre 15, 2025
NoticiasInternacional

Doha llama a “dejar de usar el doble rasero” y sancionar a Tel Aviv por sus “crímenes”

Doha llama a
Doha llama a "dejar de usar el doble rasero" y sancionar a Tel Aviv por sus "crímenes". Foto ONU
La Jornada

Doha. El primer ministro de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, instó ayer a la comunidad internacional a “dejar de usar el doble rasero” y sancionar a Israel por sus “crímenes”, mientras anunció que su país continuará los esfuerzos de mediación junto con Egipto y Estados Unidos con el objetivo de detener la guerra en Gaza.

“La agresión israelí imprudente y traicionera se cometió mientras el estado de Qatar llevaba a cabo negociaciones oficiales y públicas, con el conocimiento del propio lado israelí, y con el objetivo de lograr un alto el fuego en Gaza”, sostuvo el premier, al aludir al bombardeo del régimen de Tel Aviv contra su capital, Doha, en un ataque dirigido a los negociadores de Hamas.

Al Thani expuso lo anterior durante una reunión preparatoria con cancilleres de países árabes e islámicos, celebrada antes de una cumbre de emergencia árabe-islámica prevista para hoy y destinada a abordar el ataque israelí, informó la agencia de noticias de Qatar QNA.

Qatar, gran aliado: Trump

En contraste, con una kipá judía, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, rezó con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en el Muro de los Lamentos, y reiteró que Washington mantiene su apoyo incondicional a Tel Aviv pese al malestar del presidente Donald Trump por el ataque contra Doha, en lo que Hamas calificó de “provocación”.

El bombardeo “no va a cambiar la naturaleza de nuestra relación con Israel, pero debemos hablar de ello, del impacto que tendrá”, declaró el jefe de la diplomacia estadounidense a periodistas antes de su partida.

Netanyahu, que habló de Rubio como de un “amigo extraordinario” de Israel, afirmó que su visita muestra “la fuerza de la alianza israelí-estadounidense”; de igual manera, recalcó que “es tan duradera como las piedras del Muro de los Lamentos que acabamos de tocar”.

Después Trump comentó: “Qatar ha sido un gran aliado. Israel y todos los demás tenemos que ser cuidadosos. Cuando atacamos a personas, tenemos que ser precavidos”, al referirse al bombardeo israelí contra Doha.

La Liga Árabe y la Organización de la Cooperación Islámica advirtieron en el borrador de la declaración a aprobarse hoy en Doha que “nadie es inmune a los excesos” de Tel Aviv y amenazaron con “enfrentarse con la fuerza” a los mismos.

A su vez, Turquía alertó que Israel “ampliará aún más sus ataques imprudentes, como hizo en Qatar, y arrastrará a toda la región, incluida su propio país, hacia el desastre”.

También puedes ver: Ataque israelí en Qatar, un “incidente desafortunado”: Cas Blanca

Temas

Más noticias

Nacional

Posibles tarifas de nuestro país a Pekín ponen inversiones en punto de espera: IP

La Jornada -
El incremento de aranceles a productos originarios de naciones con las que no existe un tratado comercial, como planteó la Secretaría de Economía (SE),...
Internacional

Destruye Israel edificios con fines de exterminio: gobierno de Gaza

La Jornada -
Jerusalén. Israel aumentó ayer la presión militar contra la franja de Gaza, con saldo de al menos 70 muertos y más de 300 heridos,...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Destruye Israel edificios con fines de exterminio: gobierno de Gaza

La Jornada -
Jerusalén. Israel aumentó ayer la presión militar contra la franja de Gaza, con saldo de al menos 70 muertos y más de 300 heridos,...

Empujan para que Trump deje la presidencia

José Samuel Porras Rugerio -
Los dueños del capital se dieron cuenta que el manejo de la economía de Estados Unidos (EU), que hace Donald Trump, está poniendo al...

Sí al diálogo con EU, pero la soberanía no se negocia: Sheinbaum

La Jornada -
San Luis Potosí, SLP. “México es un país libre, independiente y soberano, y nunca debe negociarse por ningún motivo nuestra soberanía”, advirtió la presidenta...

Más noticias

Posibles tarifas de nuestro país a Pekín ponen inversiones en punto de espera: IP

La Jornada -
El incremento de aranceles a productos originarios de naciones con las que no existe un tratado comercial, como planteó la Secretaría de Economía (SE),...

Destruye Israel edificios con fines de exterminio: gobierno de Gaza

La Jornada -
Jerusalén. Israel aumentó ayer la presión militar contra la franja de Gaza, con saldo de al menos 70 muertos y más de 300 heridos,...

Aranceles de EU a México, los segundos más bajos: Hacienda

La Jornada -
México tiene un arancel 10 veces menor que China para entrar al mercado de Estados Unidos. Entre los principales exportadores a ese país, la...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025