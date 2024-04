Doger exige a Eduardo Rivera explique “pacto oscuro” que lo exoneró de la inhabilitación de 2017

Qué “pacto oscuro” hizo Eduardo Rivera Pérez para ser exonerado de la inhabilitación de 12 años en la función pública, una multa de 25 millones de pesos y una sanción de 25 años por parte del Congreso del estado, en 2017, reclamó este domingo Enrique Doger Guerrero, vocero del candidato morenista a la gubernatura de Puebla, Alejandro Armenta Mier.

En rueda de prensa, Doger Guerrero, quien fue alcalde de Puebla y excandidato al gobierno estatal en 2018, externó que “curiosamente” meses antes de las elecciones de dicho año se le quitaron las sanciones a Rivera Pérez, hoy candidato opositor al gobierno del estado.

En 2017, la Comisión Inspectora analizó el dictamen que entregó la Auditoría Superior del Estado (ASE), fijando una multa en contra del panista de 12 millones de pesos por daño patrimonial y 13 millones más como sanción económica, debido a que no pudo solventar las observaciones a su cuenta pública de 2013.

El Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del exedil capitalino fue por supuestas irregularidades detectadas en su cuenta pública del año 2013, por un monto de 411 millones de pesos.

A pesar de que el panista entregó documentos para solventar las observaciones, los legisladores mencionaron un faltante de 300 millones de pesos, por lo que se le impuso la inhabilitación e incluso ordenaron embargar su casa.

Al respecto, Enrique Doger Guerrero recordó que el Poder Legislativo tenía en su mayoría a diputados panistas afines al exgobernador finado Rafael Moreno Valle Rosas, por lo que fueron militantes del partido al que pertenece actualmente.

El priista expuso que la inhabilitación fue con 33 votos a favor, ya que entre las irregularidades que le detectaron estuvieron más de 43 millones de pesos que fueron destinados para la modernización con concreto hidráulico de la Calzada Zavaleta.

Por otro lado, encaró a Rivera Pérez al afirmar que el panista presume que en su gestión al frente del ayuntamiento entre 2021 y 2023 bajaron los índices delictivos cuando no fue así.

Con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), señaló que incrementó violencia familiar, el robo a negocio y otros delitos de alto impacto.

Aseguró que al candidato de la coalición Mejor Rumbo para Puebla, Eduardo Rivera Pérez, cometió actos de corrupción en sus dos gobiernos municipales, por ello, tiene que dar la cara a los poblanos.

Incluso, retó al panista que compruebe que no existió desvío de recursos en sus dos gestiones de gobierno, debido a que existe una inhabilitación por 12 años por parte del Congreso local en 2017.

El también exrector de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) dijo que Rivera Pérez no lo puede acusar de ser corrupto, pues durante su gestión como rector de la máxima casa de estudios y presidente municipal le aprobaron todas sus cuentas públicas.

“A mí nunca me inhabilitaron, nunca me embargaron mi casa, como fue el caso de Eduardo Rivera, que en esa época el hoy candidato del PAN no lo quería ni los propios panistas, en ese entonces el Congreso era controlado por panistas; fue inhabilitado por 12 años, multado por 25 millones de pesos y sancionado por deficiencias en su administración en 2017”, acusó.