En un documental lleno de rap, 4 artistas exponen su proceso migratorio de Tlaxcala a Puebla

Hesiucka, SaycroT-King, Dams y Educalez, son los nombres de cuatro raperos originarios de San Pablo del Monte, quienes, a través de sus versos, explican su proceso migratorio de Tlaxcala a Puebla, cómo conciben su vida dentro de la entidad y sus métodos de creación artística.

Los artistas aparecen en el filme Cypher Tlx Rap y Migración, del artista Miguel Minor Serrano, quien busca “generar consciencia en los espectadores acerca de las problemáticas sociales de algunas localidades del estado de Tlaxcala y cómo se transforman a través del rap, del muralismo, del grafiti o cualquier otro arte”.

De la cinta, que fue resultado del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (Pacmyc) de 2018, se puede ver un adelanto en la plataforma de YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=PzpBB_dmoyIen mientras que en el canal Holigang Team, se puede acceder a otros materiales audiovisuales del proyecto.

Miguel Minor menciona que el título del proyecto audiovisual hace referencia a la demostración de habilidades, es decir, al momento en que los raperos forman un círculo, que le llaman “cypher”, en el que cada uno improvisan rimas para manifestar su capacidad lírica.

Para este corto documental, el autor precisa que decidió enfocarse en estas cuatro historias porque son una muestra relevante de la escena del hip hop en San Pablo del Monte.

Asimismo, porque “cada uno de ellos tiene situaciones particulares que los hace brillar: SaycroT-King es el artista más joven, Hesiucka combina las letras con el grafiti, Educalez tiene una trayectoria más amplia, y Dams es productor de beats (ritmos)”.

En el audiovisual se observan fragmentos de la vida cotidiana de cada artista, algunas de sus canciones y entrevistas con ellos, donde exponen el punto de vista que poseen acerca de la problemática de la migración, falta de oportunidades, y de lo que el hip hop significa para ellos.

“Para mí el hip hop es resistencia, es color, es orgullo, es raza, es tratar de superarme día con día. Me dio la autoestima, me dio fortaleza, me ayudó a conocerme a mí mismo. Es todo lo que hago y vivo”, señala el rapero Educalez en el documental.

Respecto al concepto de migración, no solo se centra en el hecho de mudarse de un lugar a otro; implica “la migración en las influencias musicales, en los estilos para producir y la manera de promover su música”, indica el autor.

También, subraya que el desplazamiento hacia Puebla se debe a la cercanía geográfica con San Pablo del Monte, en cuanto a esto, Dams, uno de los raperos, declara que esta migración responde a la necesidad de buscar nuevas oportunidades económicas y de desarrollo intelectual.

Miguel Minor es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas (ECCH) del estado de Puebla; se ha enfocado en la producción de obras audiovisuales, abordando temas como la migración y el comercio de personas. Ello se aprecia en su anterior proyecto Esponjas de vinagre, donde cuestiona la violencia hacia la mujer.

Actualmente, tiene un nuevo proyecto llamado De cotorreo en cana; un disco que incluye 10 pistas donde se combinan el corrido y el hip hop, el cual es resultado del trabajo con reclusos del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala. Con ello busca que “se reflexione en los lugares donde no se ejercen derechos culturales, pero se está haciendo producción artística”.